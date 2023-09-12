За раз фіксуємо в повітрі до 300 дронів на деяких ділянках – очільник управління РЕБ про безпілотники на війні

Очільник Головного управління РЕБ (радіоелектронної боротьби) та кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко розповів, як змінилися реалії сучасної війни із появою і застосуванням дронів.

Іван Павленко наголошує, що більшість військових експертів, іноземних зокрема, станом на 2022 рік не уявляли масштаб застосування дронів у сучасній війні. Вони думали, що буде як в Афганістані – фіксуватимуться поодинокі безпілотники.

За його словами, наприклад, на території від Запоріжжя до Лимана, на деяких ділянках фронту фіксується 250-300 дронів одночасно в повітрі. Це і наші, і ворожі дрони.

Зараз дивляться

Безперечно, основним на війні є вогневе ураження сил противника. Проте розвідка дронами допомагає підвищити ефективність удару – виявити та скерувати на ворога.

Дронів зараз є дуже багато і їхня функціональність просто вражає. І разом із цим автоматично виникло питання радіоелектронної боротьби, адже ворожим дронам ми повинні протидіяти.

Дуже часто бувають ситуації, коли лише засоби РЕБ можуть цю задачу виконати. Рій FPV-дронів ніяка вогнева система збити не може.

Для електронної боротьби обмежень за кількістю не існує взагалі. Електромагнітна хвиля впливає однаково і на один, і на 221 дрон одночасно. Проте для ефективної протидії мають бути команди навчених фахівців, наголошує полковник Іван Павленко.

Джерело : Українська правда

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