Чому РФ раніше перекинула в Україну нову армію – пояснення розвідки Британії

Цілком ймовірно, що РФ раніше перекинула до України підрозділи нової 25 загальновійськової армії частково через те, що ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох різних напрямках.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії вранці 13 вересня.

За її даними, частини цієї армії наразі можуть бути зосереджені в Луганській області.

– Ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25 армії стверджувалося, що вони будуть розгорнуті в Україні лише з грудня 2023 року, – йдеться у звіті.

У розвідці також вважають, що РФ може використати частини нової армії для відновлення незадіяних резервних сил, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість на фронті.

