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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чому РФ раніше перекинула в Україну нову армію – пояснення розвідки Британії

російські солдати
Фото: Depositphotos

Цілком ймовірно, що РФ раніше перекинула до України підрозділи нової 25 загальновійськової армії частково через те, що ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох різних напрямках.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії вранці 13 вересня.

За її даними, частини цієї армії наразі можуть бути зосереджені в Луганській області.

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– Ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25 армії стверджувалося, що вони будуть розгорнуті в Україні лише з грудня 2023 року, – йдеться у звіті.

У розвідці також вважають, що РФ може використати частини нової армії для відновлення незадіяних резервних сил, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість на фронті.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни висловили сумніви щодо боєздатності 25 загальновійськової армії РФ, адже її розгорнули задовго до запланованого терміну.

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Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, контрнаступ, Розвідка
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