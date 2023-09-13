Довідка про непридатність за $10 тисяч. Все керівництво районної ВЛК на Одещині піймалося на корупції

Правоохоронці викрили на корупції все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що за гроші посадовці допомагали військовозобов’язаним “відкосити” від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

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– Для цього фігуранти продавали своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю тяжких діагнозів. Протягом доби організатори оборудки могли наштампувати понад 20 фальшивих меддовідок, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, для того щоб пропустити через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.

Вартість корупційних послуг становила від 7 до 10 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості замовлення.

Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон.

На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, встановлено особи і повідомлено про підозру 5 чоловікам, які намагались скористатися схемою. Підозра оголошена за ст. 336 КК (Ухилення від призову на військову службу).

Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Джерело : СБУ

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