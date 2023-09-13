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Менше, ніж до війни: Ігнат про інформацію щодо збільшення випуску ракет Росією

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Незважаючи на західні санкції, РФ продовжує стабільно випускати ракети, але рівень виробництва нижчий, ніж був до введення обмежень.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Йдеться про стабільне виготовлення ракет. Ми бачили звіти ГУР, які нам повідомляли про близько 100 ракет на місяць. Це приблизно ця кількість, яку вони використовують. Раніше, коли в них не було санкцій, коли в них був прямий доступ до будь-якого комплектування, вони могли робити їх значно більше. Зараз все ж таки, як не крути, санкції є і вони працюють. Лише не так, як нам би цього хотілось.

І сьогодні, якщо вони мають високоточних далекобійних ракет менше 600, як було заявлено, то це не можна сказати, що вони їх виготовляють більше. Це той мінімальний запас, тут навіть не НЗ, це менше, ніж НЗ, – говорить він.

Ігнат зазначив, що, недивлячись на те, що дрони легше та  дешевше виготовляти, Росія продовжить нарощувати виробництво ракет.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у західних ЗМІ з’явилась інформація, що Росія наростила виробництво ракет, незважаючи на західні санкції, та навіть перевищила довоєнний рівень.

Війна в Україні, Ракета, Ракетобудування, Російська агресія, Юрій Ігнат
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