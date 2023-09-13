На колінах розчищають проїзди через мінні поля: The Times розповіло про роботу саперів біля Роботиного

Ключем до прориву в районі Роботиного Запорізької області під час контрнаступу стали українські сапери.

Вони ледь не повзком розчищають проїзди через мінні поля для військової техніки, а також разом з піхотою зачищають російські траншеї та захоплені будівлі.

Про це пише британське видання The Times, журналісти якого поспілкувалися з саперами та бійцями 47-ї механізованої бригади ЗСУ.

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– Ці солдати рухаються не швидше, ніж вони можуть ходити зі своїми британськими міношукачами Vallon. Вони на колінах з ручними щупами розчищають проїзди через мінні поля, часто під обстрілом, щоб українська техніка могла пройти до наступної цілі; або ж забігають пішки зі штурмовими підрозділами, щоб очистити позиції від мін-пасток у розпал бою, – йдеться у матеріалі.

За словами 49-річного сапера з позивним Дід, військові навіть не уявляли, “наскільки глибокими будуть мінні поля та наскільки щільно вони будуть засіяні мінами”.

– Все заміновано: поля, ліси, розбиті машини, окопи – все. Таким чином, ми стали незамінними солдатами на полі бою, – сказав військовослужбовець.

Один з навідників БМП Bradley, 41-річний боєць з позивним Морок розповів, що під час атаки на Роботине його машина підірвалася на міні.

Сапери негайно кинулися вперед разом із піхотою, щоб атакувати російські позиції.

– Сапери були божевільними хлопцями. Вони бігли вперед з нами пішки, всі наші машини були розбиті, кидали в російські окопи саморобні гранати, які вони зробили з енергетичних напоїв та вибухівки. Зараз ми нікуди не можемо піти без наших саперів, – розповів Морок.

За інформацією The Times, мінні поля на Півдні України складаються з шарів радянських протитанкових мін ТМ-62, а також протипіхотних мін ПМН, змішаних із пристроями нового покоління і мінами-пастками.

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