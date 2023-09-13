Наближаються грози: стало відомо, в яких областях дощитиме 14-15 вересня
14 вересня атмосферний фронт зумовить в Україні дощі та грози.
У четвер опади очікуються в західних, північних, місцями в центральних областях та на Одещині.
До столиці дощі з грозою прийдуть після обіду чи надвечір.
У п’ятницю, 15 вересня, дощі охоплять і східні регіони.
Температура в Україні до кінця тижня
14 вересня в західних областях очікується +20-26°, у східних – +21-24°.
У Києві – до +27°. На решті території – +24-29°.
15 вересня через фронтальну діяльність на значній частині України температура повітря знизиться.
На вихідних, 16-17 вересня, в Україні знову потеплішає.
Народна синоптикиня Наталка Діденко наголошує: зміну погоди, похолодання, стрибки атмосферного тиску можуть особливо відчувати люди із серцево-судинними хворобами.
– А взагалі, останнім часом на зміну погоди реагує більшість людей. Хтось загостренням недуги, а хтось – сонливістю, головним болем тощо.
Не лякайтеся – це лише атмосферний фронт. Як прийшов, так і піде. А за дощами ми справді скучили, – зазначає Наталка Діденко.
Джерело: Наталка Діденко
Фото: Укргідрометцентр
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко