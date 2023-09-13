Наближаються грози: стало відомо, в яких областях дощитиме 14-15 вересня

14 вересня атмосферний фронт зумовить в Україні дощі та грози.

У четвер опади очікуються в західних, північних, місцями в центральних областях та на Одещині.

До столиці дощі з грозою прийдуть після обіду чи надвечір.

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У п’ятницю, 15 вересня, дощі охоплять і східні регіони.

Температура в Україні до кінця тижня

14 вересня в західних областях очікується +20-26°, у східних – +21-24°.

У Києві – до +27°. На решті території – +24-29°.

15 вересня через фронтальну діяльність на значній частині України температура повітря знизиться.

На вихідних, 16-17 вересня, в Україні знову потеплішає.

Народна синоптикиня Наталка Діденко наголошує: зміну погоди, похолодання, стрибки атмосферного тиску можуть особливо відчувати люди із серцево-судинними хворобами.

– А взагалі, останнім часом на зміну погоди реагує більшість людей. Хтось загостренням недуги, а хтось – сонливістю, головним болем тощо. Не лякайтеся – це лише атмосферний фронт. Як прийшов, так і піде. А за дощами ми справді скучили, – зазначає Наталка Діденко.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Укргідрометцентр

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