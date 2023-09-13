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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Наближаються грози: стало відомо, в яких областях дощитиме 14-15 вересня

Гроза, дощ, штормове попередження

14 вересня атмосферний фронт зумовить в Україні дощі та грози.

У четвер опади очікуються в західних, північних, місцями в центральних областях та на Одещині.

До столиці дощі з грозою прийдуть після обіду чи надвечір.

Зараз дивляться

У п’ятницю, 15 вересня, дощі охоплять і східні регіони.

Температура в Україні до кінця тижня

14 вересня в західних областях очікується +20-26°, у східних – +21-24°.

У Києві – до +27°. На решті території – +24-29°.

15 вересня через фронтальну діяльність на значній частині України температура повітря знизиться.

На вихідних, 16-17 вересня, в Україні знову потеплішає.

Народна синоптикиня Наталка Діденко наголошує: зміну погоди, похолодання, стрибки атмосферного тиску можуть особливо відчувати люди із серцево-судинними хворобами.

– А взагалі, останнім часом на зміну погоди реагує більшість людей. Хтось загостренням недуги, а хтось – сонливістю, головним болем тощо.

Не лякайтеся – це лише атмосферний фронт. Як прийшов, так і піде. А за дощами ми справді скучили, – зазначає Наталка Діденко.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Укргідрометцентр

Гроза, Наталка Діденко, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоди
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Наближаються грози: стало відомо, в яких областях дощитиме 14-15 вересня

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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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