”Провальний” контрнаступ: загарбники укріплюють тил і оборону на третій лінії

Російські загарбники заявляють, що контрнаступ Сил оборони на Запоріжжі вже провалився, але взялися зміцнювати глибокий тил і посилювати оборону на третій лінії.

Про це повідомляє міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Градоначальник уточнив, що в тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вживають таких заходів зі зміцнення своєї оборони:

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риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі;

займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости й розмістили протитанкові їжаки;

захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів;

завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине й утримувати фронт.

Нагадаємо, 28 серпня Збройні сили звільнили село Роботине у Запорізькій області. Це створило плацдарм на шляху до звільнення міста Токмак і подальшого просування Сил оборони на Південь.

У ніч проти 8 вересня на території муніципального ліцею у тимчасово окупованому Бердянську пролунали два потужні вибухи. У закладі розміщувалася одна з “виборчих дільниць” фейкових російських виборів, що відбулися на тимчасово окупованих територіях 8-10 вересня.

А 10 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі та навколишніх населених пунктах прогримів потужний вибух.

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