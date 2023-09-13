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Валерій Савицький, редактор стрічки

”Провальний” контрнаступ: загарбники укріплюють тил і оборону на третій лінії

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Російські загарбники заявляють, що контрнаступ Сил оборони на Запоріжжі вже провалився, але взялися зміцнювати глибокий тил і посилювати оборону на третій лінії.

Про це повідомляє міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Градоначальник уточнив, що в тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вживають таких заходів зі зміцнення своєї оборони:

Зараз дивляться
  • риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі;
  • займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости й розмістили протитанкові їжаки;
  • захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів;
  • завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине й утримувати фронт.

Нагадаємо, 28 серпня Збройні сили звільнили село Роботине у Запорізькій області. Це створило плацдарм на шляху до звільнення міста Токмак і подальшого просування Сил оборони на Південь.

У ніч проти 8 вересня на території муніципального ліцею у тимчасово окупованому Бердянську пролунали два потужні вибухи. У закладі розміщувалася одна з “виборчих дільниць” фейкових російських виборів, що відбулися на тимчасово окупованих територіях 8-10 вересня.

А 10 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі та навколишніх населених пунктах прогримів потужний вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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