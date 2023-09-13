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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ще один крок до деокупації. Юсов пояснив важливість повернення контролю над “вишками Бойка”

Ще один крок до деокупації. Юсов пояснив важливість повернення контролю над “вишками Бойка”

Повернення контролю над “вишками Бойка” є частиною плану з деокупації Криму.

Про це в етері каналу Freedom сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, РФ використовувала платформи для спостереження та засобів РЕБ.

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– Ворог більше не може використовувати ці об’єкти у своїх воєнних цілях, а Україна буде використовувати ці вишки для посилення своїх позицій і контролю над Чорноморською акваторією, – зазначив Юсов.

Представник розвідки додав, що контроль над “вишками Бойка” – ще один крок до деокупації Криму.

– Перший великий крок для України – це було знищення крейсера Москва, потім звільнення Зміїного, от сьогодні вишки, – сказав він.

Юсов також згадав нещодавню висадку десанту в Криму і сьогоднішню “бавовну” в Севастополі.

– Все це пов’язно, і це єдиний план, – наголосив розвідник.

Так звані вишки Бойка – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані в Чорному морі, поблизу берегів тимчасово окупованого Криму. Росія захопила їх ще в 2015 році.

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Фото: ГУР

Андрій Юсов, Розвідка, Чорне море
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