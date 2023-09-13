Ще один крок до деокупації. Юсов пояснив важливість повернення контролю над “вишками Бойка”

Повернення контролю над “вишками Бойка” є частиною плану з деокупації Криму.

Про це в етері каналу Freedom сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, РФ використовувала платформи для спостереження та засобів РЕБ.

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– Ворог більше не може використовувати ці об’єкти у своїх воєнних цілях, а Україна буде використовувати ці вишки для посилення своїх позицій і контролю над Чорноморською акваторією, – зазначив Юсов.

Представник розвідки додав, що контроль над “вишками Бойка” – ще один крок до деокупації Криму.

– Перший великий крок для України – це було знищення крейсера Москва, потім звільнення Зміїного, от сьогодні вишки, – сказав він.

Юсов також згадав нещодавню висадку десанту в Криму і сьогоднішню “бавовну” в Севастополі.

– Все це пов’язно, і це єдиний план, – наголосив розвідник.

Так звані вишки Бойка – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані в Чорному морі, поблизу берегів тимчасово окупованого Криму. Росія захопила їх ще в 2015 році.

Фото: ГУР

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