Зеленський зустрінеться з прем’єром Ізраїлю під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу зможуть зустрітись найближчими днями під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це заявив посол Ізраїля в Україні Михайло Бродський у своєму Telegram-каналі.
– Зустріч Нетаньягу-Зеленський відбудеться найближчими днями в Нью-Йорку. Лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, – написав дипломат.
Раніше про те, що Володимир Зеленський відвідає засідання Генасамблеї ООН, повідомляв постпред Албанії при Організації Об’єднаних Націй.
Також це підтверджував речник глави держави Сергій Никифоров.
Довідково. Лідери країн-членів ООН збираються на Генасамблеї щороку в період із вересня по грудень. На ГА ООН представники країн-членів ООН мають можливість обговорити у широкому форматі весь спектр міжнародних питань, відображених у Статуті ООН. Однією з головних тем протягом останнього часу є як агресія Росії проти України, так і її наслідки: і продовольчі виклики, пов’язані з блокадою Чорного моря російським флотом, біженці, безпека в регіоні та світі тощо.
Разом з тим, засідання Ради безпеки ООН у вересні щодо України заплановано на 20 вересня.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко