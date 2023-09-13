Зеленський зустрінеться з прем’єром Ізраїлю під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу зможуть зустрітись найближчими днями під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це заявив посол Ізраїля в Україні Михайло Бродський у своєму Telegram-каналі.

– Зустріч Нетаньягу-Зеленський відбудеться найближчими днями в Нью-Йорку. Лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, – написав дипломат.

Раніше про те, що Володимир Зеленський відвідає засідання Генасамблеї ООН, повідомляв постпред Албанії при Організації Об’єднаних Націй.

Зараз дивляться

Також це підтверджував речник глави держави Сергій Никифоров.

Довідково. Лідери країн-членів ООН збираються на Генасамблеї щороку в період із вересня по грудень. На ГА ООН представники країн-членів ООН мають можливість обговорити у широкому форматі весь спектр міжнародних питань, відображених у Статуті ООН. Однією з головних тем протягом останнього часу є як агресія Росії проти України, так і її наслідки: і продовольчі виклики, пов’язані з блокадою Чорного моря російським флотом, біженці, безпека в регіоні та світі тощо.

Разом з тим, засідання Ради безпеки ООН у вересні щодо України заплановано на 20 вересня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.