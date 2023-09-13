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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський зустрінеться з прем’єром Ізраїлю під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Зеленський зустрінеться з прем’єром Ізраїлю під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу зможуть зустрітись найближчими днями під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це заявив посол Ізраїля в Україні Михайло Бродський у своєму Telegram-каналі.

– Зустріч Нетаньягу-Зеленський відбудеться найближчими днями в Нью-Йорку. Лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, – написав дипломат.

Раніше про те, що Володимир Зеленський відвідає засідання Генасамблеї ООН, повідомляв постпред Албанії при Організації Об’єднаних Націй.

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Також це підтверджував речник глави держави Сергій Никифоров.

Довідково. Лідери країн-членів ООН збираються на Генасамблеї щороку в період із вересня по грудень. На ГА ООН представники країн-членів ООН мають можливість обговорити у широкому форматі весь спектр міжнародних питань, відображених у Статуті ООН. Однією з головних тем протягом останнього часу є як агресія Росії проти України, так і її наслідки: і продовольчі виклики, пов’язані з блокадою Чорного моря російським флотом, біженці, безпека в регіоні та світі тощо.

Разом з тим, засідання Ради безпеки ООН у вересні щодо України заплановано на 20 вересня.

Ізраїль, Біньямін Нетаньягу, Володимир Зеленський, Нью-Йорк, США
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