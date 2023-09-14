Байден призначив спецпредставницю США з економічного відновлення України

Пенні Пріцкер стала спеціальною представницею Сполучених Штатів в Україні, яка відповідатиме за питання економічного відновлення держави.

Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден.

Пенні Пріцкер походить з родини, яка емігрувала з України до Штатів у ХІХ столітті. Сама ж американка є держслужбовицею з досвідом, а раніше обіймала посаду голови Мінторгівлі.

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– Пріцкер як спецпредставник принесе на цю посаду свій багаторічний досвід та експертність. Працюючи у взаємодії з владою України, нашими союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими установами і приватним сектором, вона стане драйвером зусиль США для відбудови української економіки. Це передбачатиме мобілізацію державних та приватних інвестицій, окреслення пріоритетів для донорів, роботу над відкриттям експортних ринків і підприємств, які закрилися через варварські російські атаки та руйнування, – заявив Джо Байден.

Новопризначена спецпредставниця США працюватиме з міжнародними партнерами України, зокрема з державами Групи семи (G7), аби дії партнерів України змогли бути синхронізовані. Очікується, що 64-річна пані Пріцкер заохочуватиме проінвестиційні стратегії в Україні, а також залучатиме державні та приватні інвестиції з інших країн, повідомив NYT високопосадовець Білого дому, який говорив на умовах анонімності, оскільки призначення ще не було офіційно оголошене.

Вона планує відвідати Україну в найближчі тижні, щоб почати оцінювати стан її економіки і зустрітися з політичними та діловими лідерами.

– Спецпредставниця Пріцкер допоможе уряду України впроваджувати реформи, необхідні для посилення економіки, а також працюватиме з Україною, щоб допомогти гарантувати, що коли Україна розпочне відбудову, вона відновиться сильнішою, – додав Байден.

Президент США нагадав, що Америка продовжить незмінно допомагати Україні захищати свою свободу.

Пріцкер працюватиме в Державному департаменті США, підпорядковуючись державному секретарю Ентоні Блінкену.

Що відомо про Пріцкер

Пенні Пріцкер походить з відомої чиказької родини, яка має свою бізнес-імперію та багаторічний вплив у Демократичній партії. Її брат, Джей Бі Пріцкер, є губернатором штату Іллінойс від Демократичної партії. Їхній батько, Дональд, був співзасновником готельної компанії Hyatt.

Сама ж Пріцкер заснувала кілька власних бізнес-компаній, а на посаді міністра торгівлі президента Барака Обами у 2013-2017 роках була відома своїми тісними стосунками з бізнес-лідерами по всій Америці. Вона також є членом правління Microsoft і колишнім головою Фонду Карнегі за міжнародний мир.

У минулому Пріцкер заявляла, що знає Джо Байдена понад 20 років.

У своїй заяві пані Пріцкер зазначила, що на посаді міністра торгівлі вона “працювала з українським урядом над просуванням реформ, залученням приватного сектору та координацією дій з урядами країн-партнерів – діяльність, яку я також продовжуватиму на цій посаді”.

Вона додала, що її інтерес до України має особистий вимір: родина пані Пріцкер наприкінці 1800-х років втекла від переслідувань з території сучасної України, підконтрольної царській Росії, тож вона відчуває зв’язок з цією країною.

Як міністерка торгівлі США, вона кілька разів відвідувала Київ, зокрема й для того, щоб оголосити про надання американської кредитної гарантії для українського уряду на суму $1 млрд. За рік до цього вона відвідала село, де жили її предки.

На пресконференції під час візиту до Києва в 2014 році вона заявила, що Україні необхідно провести “величезну кількість реформ, щоб економіка стала більш відкритою для прямих іноземних інвестицій”.

Також Пріцкер є однією з сотень громадян США, яких Кремль у травні вніс до санкційного списку, заборонивши їм в’їзд до Росії. У Кремлі тоді не вказували конкретних причин такого кроку.

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