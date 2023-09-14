Міносвіти звільнило свого працівника, який висміяв незалежність України
Державного експерта Міністерства освіти і науки України Андрія Василенка звільнили з посади за антиукраїнські висловлювання.
Про це у Facebook повідомив очільник відомства Оксен Лісовий.
– Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтра він більше не обійматиме жодної посади у Міністерстві освіти і науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили в Міністерстві напередодні, – йдеться у повідомленні.
Міністр наголосив, що державна служба – це велика відповідальність.
На переконання Лісового, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, не має права обіймати державні посади.
Нагадаємо, у серпні Андрій Василенко оприлюднив допис, в якому публічно висміяв незалежність України та похвалив радянську окупацію Литви.
Зі свого боку Міносвіти розпочало дисциплінарне провадження через антиукраїнські висловлювання співробітника.
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