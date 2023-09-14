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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Міносвіти звільнило свого працівника, який висміяв незалежність України

Міністерство освіти і науки України, Міносвіти
Фото: УНІАН

Державного експерта Міністерства освіти і науки України Андрія Василенка звільнили з посади за антиукраїнські висловлювання.

Про це у Facebook повідомив очільник відомства Оксен Лісовий.

– Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтра він більше не обійматиме жодної посади у Міністерстві освіти і науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили в Міністерстві напередодні, – йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що державна служба – це велика відповідальність.

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На переконання Лісового, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, не має права обіймати державні посади.

Нагадаємо, у серпні Андрій Василенко оприлюднив допис, в якому публічно висміяв незалежність України та похвалив радянську окупацію Литви.

Зі свого боку Міносвіти розпочало дисциплінарне провадження через антиукраїнські висловлювання співробітника.

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звільнення, Міносвіти, Оксен Лісовий
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