МКС відкрив польовий офіс у Києві: це найбільше представництво за межами Гааги

У Києві почав працювати польовий офіс Міжнародного кримінального суду (МКС). Він допоможе ефективніше розслідувати воєнні злочини РФ проти України.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу генпрокурор Андрій Костін, назвавши відкриття офісу “історичною подією”.

Він нагадав, що майже пів року тому МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через депортацію українських дітей до РФ.

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– І сьогодні зроблено ще один крок до подальшого зміцнення нашого партнерства. В Україні відкрився так званий польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Це найбільше представництво МКС за межами Гааги, – наголосив Костін.

Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та МКС.

Представництво суду зосередиться на розслідуванні доказів воєнних злочинів РФ. Наявність офісу МКС у Києві підвищить ефективність та оперативність реагування на нові злочини окупантів.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який прибув до Києва, зазначив, що “закон має бути на передовій”.

– Те, що ми бачимо у питаннях партнерства МКС з Україною, розбудови партнерства з громадянським суспільством, з іншими країнами-членами ООН, державними та недержавними учасниками МКС, це не просто іскра. Це світанок нового часу, коли ми повинні проявити витримку та наполегливість, щоби наші слова не були порожніми, – наголосив Хан.

Наразі українські прокурори практично щодня співпрацюють із експертами МКС.

В Офісі генпрокурора запевнили, що надають усі матеріали, доступ до місць злочинів РФ, свідчень та доказів, щоб експерти Міжнародного кримінального суду могли “побачити наслідки злочинів агресора на власні очі та зробити власні неупереджені висновки”.

В Україні вже зареєстровано понад 104 тис. воєнних злочинів РФ, і їхня кількість постійно зростає.

Як відомо, в березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Справа стосується злочинної депортації українських дітей до РФ.

Як пояснював прокурор МКС Карім Хан, ордер є довічним і діятиме доти, доки Путін не постане перед судом.

Диктатора можуть арештувати на території понад 120 країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Джерело : Офіс генпрокурора

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