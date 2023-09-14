Навіть ізострічка не виправить: нове фото пошкодженого ВДК Мінськ та субмарини

Новий супутниковий знімок наслідків удару по сухому доку у Севастополі, оприлюднений OSINT-розслідувачем Def Mon, свідчить про те, що пошкоджений російський великий десантний корабель проєкту 775 Мінськ не підлягає відновленню.

– Навіть гнучка flex seal (водонепроникна ізоляційна клейка стрічка чорного кольору. – Ред.) не виправить цю Ropucha (назва ВДК Мінськ за класифікацією НАТО. – Ред.), – йдеться у коментарі.

Водночас він не впевнений, що пошкодження підводного човна Ростов-на-Дону проєкту 636 Варшав’янка настільки ж серйозні.

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– Я не бачу жодних пошкоджень на кілотонній субмарині. Темний док може бути від вологи. Те, що люди думали, що це дірка, цілком може бути тінню від вежі. На підводний човен упав кран, тож, найімовірніше, є певні пошкодження, – написав Def Mon.

У ГУР Міноборони України заявили, що пошкоджені в порту Севастополя вночі 13 вересня підводний човен Ростов-на-Дону і БДК Мінськ не підлягають відновленню.

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