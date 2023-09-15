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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Нова спецпредставниця США розповіла, як допоможе Україні відновити економіку

Нова спецпредставниця США розповіла, як допоможе Україні відновити економіку
Фото: Getty Images

Пенні Пріцкер, яка є колишньою міністеркою торгівлі США, 14 вересня була призначена новим спецпредставником Сполучених Штатів в Україні, яка відповідатиме за економічне відновлення України.

Про те, як новопризначена американка планує допомагати Україні відновлювати економіку під час та після війни, а також які в неї є повноваження, чиновниця розповіла в інтерв’ю Європейській правді.

За її словами, її компетенціями передбачені робота з урядом України, з урядом США та послом США в Україні Бріджит Брінкс. Також Пріцкер буде співпрацювати з союзниками США, щоб “спільно прискорити економічне відновлення України”.

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– Буде окремий фокус на реформах, що стосуються прозорості та підзвітності відбудови – це зміни регуляторного середовища, правоохоронних органів, судової системи, у сфері боротьби з корупцією, управління держпідприємствами тощо, – додала спецпредставниця США.

Іншою важливою частиною повноважень Пріцкер є робота з приватним сектором.

– Я прагну переконати компанії в різних секторах економіки – в енергетиці, транспорті, логістиці, сільському господарстві, виробництві критично важливих матеріалів та ІТ-технологіях – інвестувати в Україну. Треба, щоби бізнес зрозумів, що зараз є можливості для інвестицій в Україну, – пояснила вона.

Згідно зі своєю посадою, Пріцкер також увійде до міжвідомчої донорської координаційної платформи, де буде працювати з урядами держав-партнерів, з Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, а також з приватним сектором.

Крім того, американська посадовиця комунікуватиме з Конгресом США, щоб лобіювати інтереси України.

Разом з тим, каже Пріцкер, президентські вибори у Сполучених Штатах протягом 2024 року не мають стати на заваді стабільної підтримки України, оскільки це наразі є двопартійна підтримка довгострокової допомоги Україні.

– Однак для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер будуть певні умови. Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина – те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище, сприятливе для приватних інвестицій, – пояснила вона.

До таких умов, каже представниця США, увійдуть прозорість, підзвітність та доцільність використання американських коштів, а також запровадження реформ.

– Йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне, – сказала вона.

Водночас Пріцкер упевнена, що іноземний бізнес почне інвестувати в Україну ще під час війни.

– Економічне відновлення України відбувається вже зараз! Будується житло, інвестується в інфраструктуру, інвестується в енергетику. Україна продемонструвала велику стійкість у воєнний час. А я маю довести гравцям приватного сектора, що є те, у що вони можуть вкладатися вже зараз. Пояснювати, що саме можна робити безпечно, буде великою частиною моєї роботи, – сказала вона.

Спецпредставниця США каже, що приватному сектору необхідно краще розуміти, якою є ситуація в Україні, щоб залучати сюди більше грошей.

За її словами, технологічний сектор в Україні зростає вже зараз, а іншою можливістю для інвестицій є енергетична мережа, яка є спадком радянських часів.

– А тепер вона має можливість трансформуватися за зеленими технологіями. Або погляньмо на сільське господарство. Поза сумнівом є те, що Україна вже здатна виробляти сільськогосподарську продукцію. Але Україні потрібно отримати більшу додану вартість через її переробку. Це потрібно навіть попри безпекові виклики, через загрозу торговельним шляхам, – пояснила Пріцкер.

Також, вважає посадовиця, очевидною є потреба інвестувати у видобуток критично важливих мінералів, яких потребує вся Європа та решта світу. Також зберігається потреба в інвестиціях у транспорт і логістику.

– Звичайно, абсолютно необхідною є потреба у безпеці, а також потрібні програми страхування ризиків, – пояснила вона.

Пенні Пріцкер каже, що працюватиме над “адекватним страхування” від Корпорації міжнародного фінансування США, ЄБРР та Світового банку.

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