Посадовці Антонова не дали військовим облаштувати належну оборону Мрії у Гостомелі – СБУ
У січні-лютому 2022 року посадовці ДП Антонов не дали військовим облаштувати на аеродромі у Гостомелі належну оборону літака АН-225 Мрія.
Про це в ефірі програми Невідворотне покарання розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
– Слідчі СБУ встановили, що в січні-лютому 2022 року посадовці ДП Антонов фактично перешкоджали військовослужбовцям Нацгвардії облаштувати належну оборону в Гостомелі. Попередження про можливе вторгнення РФ в Україну було, і ДП Антонов мало рекомендації і приписи, що оборону треба посилювати. Але держпідприємство перешкоджало цьому, – сказав Дехтяренко.
За словами речника СБУ, посадовці не допускали військових на територію підприємства та забороняли зводити оборонні і захисні споруди.
Такі дії представників Антонова призвели до знищення російськими окупантами АН-225 Мрія.
Троє фігурантів справи щодо знищення літака отримали підозри. Двоє з них затримані і перебувають під вартою.
Третій фігурант переховується від правосуддя, його місцезнаходження встановлено, повідомив Дехтяренко.
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