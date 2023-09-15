Посадовці Антонова не дали військовим облаштувати належну оборону Мрії у Гостомелі – СБУ

У січні-лютому 2022 року посадовці ДП Антонов не дали військовим облаштувати на аеродромі у Гостомелі належну оборону літака АН-225 Мрія.

Про це в ефірі програми Невідворотне покарання розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

– Слідчі СБУ встановили, що в січні-лютому 2022 року посадовці ДП Антонов фактично перешкоджали військовослужбовцям Нацгвардії облаштувати належну оборону в Гостомелі. Попередження про можливе вторгнення РФ в Україну було, і ДП Антонов мало рекомендації і приписи, що оборону треба посилювати. Але держпідприємство перешкоджало цьому, – сказав Дехтяренко.

За словами речника СБУ, посадовці не допускали військових на територію підприємства та забороняли зводити оборонні і захисні споруди.

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Такі дії представників Антонова призвели до знищення російськими окупантами АН-225 Мрія.

Троє фігурантів справи щодо знищення літака отримали підозри. Двоє з них затримані і перебувають під вартою.

Третій фігурант переховується від правосуддя, його місцезнаходження встановлено, повідомив Дехтяренко.

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