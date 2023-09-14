Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Пожежа та потрощені будинки: що відомо про нічний обстріл Кривого Рогу
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Відправте більше танків: важкопоранений німецький волонтер закликав посилити підтримку України

Відправте більше танків: важкопоранений німецький волонтер закликав посилити підтримку України
Фото: Pexels

Німецький медичний волонтер, співробітник гуманітарної організації Road2Relief (Дорога допомоги) на ім’я Рубен Мавік, який вижив після ракетної атаки Росії по конвою на сході України, закликав Німеччину надіслати більше танків до Києва.

На відео можна побачити, як перебинтований волонтер, прямо під час медичних процедур на лікарняному ліжку закликає офіційний Берлін посилити допомогу Україні.

– Надсилайте більше танків в українську армію, надсилайте більше припасів. Ця війна не завершена, вона ще далеко від завершення, – сказав він.

Рубен Мавік був важкопоранений внаслідок суботнього обстрілу Росії по конвою поблизу Часового Яру в Донецькій області. Волонтери їхали зі Слов’янська в село Іванівське, що в напрямку Бахмута. Внаслідок прямого влучання автомобіль волонтерів перекинувся та зайнявся.

Зараз дивляться

Крім Рубена Мавіка, в авто перебували шведський волонтер Йохан Матіас Тир, волонтер з Канади Ентоні “Тонко” Ігнат та іспанська волонтерка і директорка організації Road2Relief Емма Ігуаль.

За повідомленням Road2Relief, Ентоні Ігнат та засновниця організації Емма Ігуал загинули на місці. Разом з тим, німецький волонтер Рубен Мавік і швед Йохан Матіас Тир зазнали тяжких осколкових поранень та опіків. Наразі, перебуваючи в лікарні, медики оцінюють їх стан як стабільний.

Мавік, фельдшер, сказав, що він працював волонтером в Україні, тому що “необхідно боротися з несправедливістю”.

– Сподіваюся, я не стану (інвалідом, – Ред.), сподіваюся, що до мене повернеться слух, – додав він.

Паралельно із цим між Україною та Німеччиною точаться дискусії про поставки далекобійних крилатих ракет Taurus. В Німеччині навіть заявляли, що єдиним, хто блокує поставки Україні цих ракет, є канцлер ФРН Олаф Шольц.

Водночас німецький лідер поки що утримується від такого кроку.

Читайте також
Штати й Німеччина близькі до передання Україні ATACMS і Taurus – Кулеба
літак Tornado ракета Taurus

Війна в Україні, Донецька область, Німеччина, Олаф Шольц
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни
Відправте більше танків: важкопоранений німецький волонтер закликав посилити підтримку України
Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні
Ілон Маск
Війна України з Росією буде тривалою, це не як у кіно – очільник Генштабу Чехії
війна в україні
Штати й Німеччина близькі до передання Україні ATACMS і Taurus – Кулеба
літак Tornado ракета Taurus
США запровадять нові санкції, якщо КНДР передасть Росії зброю – Міллер
Кім Чен Ин і Путін

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Відправте більше танків: важкопоранений німецький волонтер закликав посилити підтримку України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
Відправте більше танків: важкопоранений німецький волонтер закликав посилити підтримку України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
Відправте більше танків: важкопоранений німецький волонтер закликав посилити підтримку України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
Відправте більше танків: важкопоранений німецький волонтер закликав посилити підтримку України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь