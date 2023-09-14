Відправте більше танків: важкопоранений німецький волонтер закликав посилити підтримку України

Німецький медичний волонтер, співробітник гуманітарної організації Road2Relief (Дорога допомоги) на ім’я Рубен Мавік, який вижив після ракетної атаки Росії по конвою на сході України, закликав Німеччину надіслати більше танків до Києва.

На відео можна побачити, як перебинтований волонтер, прямо під час медичних процедур на лікарняному ліжку закликає офіційний Берлін посилити допомогу Україні.

– Надсилайте більше танків в українську армію, надсилайте більше припасів. Ця війна не завершена, вона ще далеко від завершення, – сказав він.

Рубен Мавік був важкопоранений внаслідок суботнього обстрілу Росії по конвою поблизу Часового Яру в Донецькій області. Волонтери їхали зі Слов’янська в село Іванівське, що в напрямку Бахмута. Внаслідок прямого влучання автомобіль волонтерів перекинувся та зайнявся.

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«The war is becoming even more brutal. Many people are dying. The war can only stop when we provide more support». – German medical volunteer Ruben Mawick@road2relief pic.twitter.com/5ngowdcbZm — Donbas Frontliner (@frontliner_ua) September 11, 2023

Крім Рубена Мавіка, в авто перебували шведський волонтер Йохан Матіас Тир, волонтер з Канади Ентоні “Тонко” Ігнат та іспанська волонтерка і директорка організації Road2Relief Емма Ігуаль.

За повідомленням Road2Relief, Ентоні Ігнат та засновниця організації Емма Ігуал загинули на місці. Разом з тим, німецький волонтер Рубен Мавік і швед Йохан Матіас Тир зазнали тяжких осколкових поранень та опіків. Наразі, перебуваючи в лікарні, медики оцінюють їх стан як стабільний.

“The war is not over. The war is becoming even more brutal. Many people are dying. The war can only stop when we provide more support. Anyone who can fight should fight for freedom!” These are the words of Ruben Mavic, a burned volunteer from Germany. pic.twitter.com/l6cApknIUq — Donbas Frontliner (@frontliner_ua) September 10, 2023

Мавік, фельдшер, сказав, що він працював волонтером в Україні, тому що “необхідно боротися з несправедливістю”.

– Сподіваюся, я не стану (інвалідом, – Ред.), сподіваюся, що до мене повернеться слух, – додав він.

Паралельно із цим між Україною та Німеччиною точаться дискусії про поставки далекобійних крилатих ракет Taurus. В Німеччині навіть заявляли, що єдиним, хто блокує поставки Україні цих ракет, є канцлер ФРН Олаф Шольц.

Водночас німецький лідер поки що утримується від такого кроку.

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