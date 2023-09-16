”Бавовна” в Севастополі: в Повітряних силах пояснили, чим б’ють по кораблях РФ
У Повітряних силах ЗСУ натякнули, якими ракетами були вражені російський десантний корабель Мінськ і підводний човен Ростов-на-Дону в бухті Севастополя.
Коментар з цього приводу оприлюднив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.
Судячи з допису, українські військові застосували далекобійні ракети, отримані від західних союзників: британські Storm Shadow та їх французький аналог Scalp.
– Британські та французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби Мінськ та Ростов-на-Дону услід за Москвою (крейсером Москва, – Ред.)… Доповідаю! В авіації Повітряних сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp – під праве, – наголосив Олещук.
За словами командувача, ці ракети ефективно вражають ворожі цілі, не залишаючи шансів для окупанта.
Олещук додав, що це найкраща реклама для виробників ракет Storm Shadow/Scalp.
Командувач зазначив, що під крилами українських бомбардувальників “знайдеться місце” і для німецьких далекобійних ракет Taurus.
– Тоді “гру в міста” можна буде продовжити ще ефективніше, – уточнив Олещук, натякаючи на ураження російських об’єктів.
Він подякував західним партнерам за озброєння і техніку, яка допомагає Україні знищувати ворога та звільняти території.
Як відомо, в ніч на 13 серпня пролунали вибухи в Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі.
Згодом з’явилася інформація про пошкодження двох російських кораблів. Зокрема, вперше за час повномасштабної війни вдалося вразити підводний човен. Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов, десантний корабель Мінськ та субмарина Ростов-на-Дону не підлягають відновленню.
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