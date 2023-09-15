Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Вихідна допомога під час звільнення: кому і коли нараховується
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Оприлюднено супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на субмарину і корабель РФ у Севастополі
Протягом двох тижнів: Зеленський доручив врегулювати питання “обмежено придатних”
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України

Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно був з візитом у Києві та Львові, піддав критиці британський уряд через недостатню допомогу Україні у питанні поставок зброї, зокрема далекобійних ракет.

Про це Джонсон написав у своїй колонці для видання Spectator.

Колишній очільник уряду згадав, як відвідав реабілітаційний центр із пораненими військовими ЗСУ та заявив, що ані бійців, ані українців в цілому жодним чином неможливо переконати скласти зброю, а з боку самих захисників України Джонсон не побачив “ані найменшого послаблення рішучості”.

Зараз дивляться

– Вони воюють не за нашим наказом і не зупиняться, тому що ми так скажемо. Вони ведуть війну за незалежність, хочуть, щоб їхня країна була вільною. Вони вважають ідею переговорів смішною… Вони хочуть від нас лише одного — зброї, щоб завершити справу. І тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути час. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим людям в очі та пояснити, чому ми зволікаємо? – написав він.

Борис Джонсон додав, що протягом російсько-української війни західні країни неодноразово недооцінювали Україну та українців, коли ж щодо Росії та Володимира Путіна постійно були завищені очікування.

– І ми робимо те ж саме сьогодні, – додав він.

Колишній глава уряду Великої Британії переконаний, що навіть якщо Збройні сили України не зможуть вийти до стратегічно важливого міста Мелітополя у Запорізькій області цьогоріч, то зроблять це вже у 2024 році.

Джонсон звернувся до уряду Британії та закликав надати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси, крилаті ракети Storm Shadow, гаубиці та “стільки допомоги, скільки ми можемо надати з технологією безпілотників”.

Крім того, він наголосив на потребі поставок американських далекобійних ракет ATACMS, яких, за його словами, президент України Володимир Зеленський запитав у США 200 штук.

– Я запитував про це раніше і запитую знову: чого чорт забирай ми чекаємо? – резюмував Джонсон.

Експрем’єр Британії каже, що Володимиру Путіну для того, аби здобути перемогу, треба лише “втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив від 24 лютого 2022 року”. Але наслідки тоді, каже Джонсон, будуть жахливими для всього світу: “це буде моментом, коли демократії пообіцяли протистояти автократіям, а ми провалили це. Історія України буде про українське військо з левовим серцем, яке зрадило Захід”.

Читайте також
Як зустрів 24 лютого та чому спочатку на Заході не вірили в Україну – інтерв’ю з Борисом Джонсоном
Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України

Борис Джонсон, Війна в Україні, Велика Британія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сину Джо Байдена висунули федеральне звинувачення у справі щодо зберігання зброї
Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України
Бої за Андріївку та знищення патрульних катерів РФ в Чорному морі: 569-й день війни
Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України
З селищ Херсонщини, які постійно обстрілюють, в обов’язковому порядку евакуюють родини з дітьми
Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України
Як зустрів 24 лютого та чому спочатку на Заході не вірили в Україну – інтерв’ю з Борисом Джонсоном
Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України
Міністр оборони Умєров представить рішення, яких чекає українське суспільство – Зеленський
Володимир Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни
Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України
Живуть у курятниках і сплять на ящиках з-під набоїв: як виживають люди на звільненій Харківщині
Обстріл Харківської області 6 вересня 2023
Відбудова та інвестиції: на YES-2023 обговорили розвиток економіки України в майбутньому
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь