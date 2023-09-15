Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно був з візитом у Києві та Львові, піддав критиці британський уряд через недостатню допомогу Україні у питанні поставок зброї, зокрема далекобійних ракет.

Про це Джонсон написав у своїй колонці для видання Spectator.

Колишній очільник уряду згадав, як відвідав реабілітаційний центр із пораненими військовими ЗСУ та заявив, що ані бійців, ані українців в цілому жодним чином неможливо переконати скласти зброю, а з боку самих захисників України Джонсон не побачив “ані найменшого послаблення рішучості”.

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– Вони воюють не за нашим наказом і не зупиняться, тому що ми так скажемо. Вони ведуть війну за незалежність, хочуть, щоб їхня країна була вільною. Вони вважають ідею переговорів смішною… Вони хочуть від нас лише одного — зброї, щоб завершити справу. І тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути час. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим людям в очі та пояснити, чому ми зволікаємо? – написав він.

Борис Джонсон додав, що протягом російсько-української війни західні країни неодноразово недооцінювали Україну та українців, коли ж щодо Росії та Володимира Путіна постійно були завищені очікування.

– І ми робимо те ж саме сьогодні, – додав він.

Колишній глава уряду Великої Британії переконаний, що навіть якщо Збройні сили України не зможуть вийти до стратегічно важливого міста Мелітополя у Запорізькій області цьогоріч, то зроблять це вже у 2024 році.

Джонсон звернувся до уряду Британії та закликав надати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси, крилаті ракети Storm Shadow, гаубиці та “стільки допомоги, скільки ми можемо надати з технологією безпілотників”.

Крім того, він наголосив на потребі поставок американських далекобійних ракет ATACMS, яких, за його словами, президент України Володимир Зеленський запитав у США 200 штук.

– Я запитував про це раніше і запитую знову: чого чорт забирай ми чекаємо? – резюмував Джонсон.

Експрем’єр Британії каже, що Володимиру Путіну для того, аби здобути перемогу, треба лише “втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив від 24 лютого 2022 року”. Але наслідки тоді, каже Джонсон, будуть жахливими для всього світу: “це буде моментом, коли демократії пообіцяли протистояти автократіям, а ми провалили це. Історія України буде про українське військо з левовим серцем, яке зрадило Захід”.

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