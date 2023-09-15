Наводив ракети на Миколаїв: блогер-мільйонник Подоляка отримав ще одну підозру
Служба безпеки України встановила причетність прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки до ще одного злочину. Він наводив російські ракети на Миколаїв.
За даними СБУ, на початку повномасштабної війни блогер брав участь у коригуванні ракетних ударів РФ по місту.
Розвіддані для наведення ракет Подоляка отримував від інформатора – колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури. Останній вже отримав довічне ув’язнення за державну зраду.
Комунікація між блогером та інформатором відбувалася у вигляді текстових повідомлень через Telegram-канал.
Усю інформацію Подоляка передавав “кураторам” у спецслужбах РФ.
Окупантів найбільше цікавили місця розміщення українських військ та наслідки ударів РФ по Миколаєву. Крім того, прокурор-зрадник через блогера “зливав” інформацію про російських військовополонених та добові паролі на українських блокпостах.
Слідчі СБУ повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Це не перша підозра для Юрія Подоляки. Раніше СБУ зафіксувала, що блогер публічно виправдовує агресію РФ проти України, виступає на пропагандистських телеканалах і закликає до захоплення нашої країни. Тоді Подоляка отримав підозру за п’ятьма статтями ККУ.
Наразі блогер переховується від українського правосуддя на території РФ.
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