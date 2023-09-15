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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Наводив ракети на Миколаїв: блогер-мільйонник Подоляка отримав ще одну підозру

Блогер Подоляка – підозра СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила причетність прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки до ще одного злочину. Він наводив російські ракети на Миколаїв.

За даними СБУ, на початку повномасштабної війни блогер брав участь у коригуванні ракетних ударів РФ по місту.

Розвіддані для наведення ракет Подоляка отримував від інформатора – колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури. Останній вже отримав довічне ув’язнення за державну зраду.

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Комунікація між блогером та інформатором відбувалася у вигляді текстових повідомлень через Telegram-канал.

Усю інформацію Подоляка передавав “кураторам” у спецслужбах РФ.

Окупантів найбільше цікавили місця розміщення українських військ та наслідки ударів РФ по Миколаєву. Крім того, прокурор-зрадник через блогера “зливав” інформацію про російських військовополонених та добові паролі на українських блокпостах.

Слідчі СБУ повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Це не перша підозра для Юрія Подоляки. Раніше СБУ зафіксувала, що блогер публічно виправдовує агресію РФ проти України, виступає на пропагандистських телеканалах і закликає до захоплення нашої країни. Тоді Подоляка отримав підозру за п’ятьма статтями ККУ.

Наразі блогер переховується від українського правосуддя на території РФ.

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Джерело: СБУ
Блогер, Війна в Україні, Миколаїв, Ракетні удари Росії, СБУ
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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