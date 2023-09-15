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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Після подій у Криму росіяни шукають, де розташовані українські бомбардувальники – Ігнат

Після подій у Криму росіяни шукають, де розташовані українські бомбардувальники – Ігнат

Після операцій Сил оборони у тимчасово окупованому Криму російське військове командування намагається віднайти, де розташовані українські бомбардувальники.

З цією метою у ніч проти 15 вересня РФ атакувала дронами Хмельниччину.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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– Хмельниччину атаковано – ми розуміємо, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники, мабуть, після тих подій, які відбувалися нещодавно у нашому морі біля Криму, – сказав він.

За словами Ігната, українські військові розуміють, що окупанти намагаються атакувати та які у них цілі.

Він наголосив, що ударні дрони типу Shahed – це “серйозна зброя, яка летить точно й далеко”, тому ворог планує ці атаки виважено.

– Не варто думати, що це все спонтанно відбувається. У ворога є певне стратегічне завдання. Не варто говорити, що дрон – це щось менше, слабше за ракету. Якщо баражувальний боєприпас влучає точно в уразливе місце, то наслідки можуть бути серйозними. Саме тому сьогодні нарощуються усі засоби, які здатні знищувати ці дрони, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня російські війська запустили у нампрямку Хмельниччини 17 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.

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Фото: Медіа Центр Україна

Війна в Україні, Російська агресія, Хмельницька область, Юрій Ігнат
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