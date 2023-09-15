Система Шлях: ЗМІ встановили понад 2,2 тис. чоловіків, які втекли за кордон під час війни

Журналісти ідентифікували 2 248 чоловіків призовного віку, які під час повномасштабної війни виїхали з України через систему Шлях і не повернулися.

Про це йдеться в розслідуванні NGL.media – незалежного антикорупційного центру, заснованого групою журналістів.

Систему Шлях створювали для усунення корупційних ризиків при оформленні дозволів і ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. Під час повномасштабної війни з її допомогою водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарні чи медичні вантажі для армії та населення.

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Щоб отримати дозвіл, достатньо звернутися до обласної військової адміністрації. У розслідуванні йдеться про дозволи, видані Львівською ОВА.

– Ми знайшли сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі з країни чоловіків призовного віку. Ми з’ясували імена та прізвища 2 248 чоловіків, які виїхали за дозволами від Львівської ОВА і не повернулися, – зазначається в розслідуванні.

Це дані за період з червня 2022 по лютий 2023 року.

За інформацією журналістів, “послуга” виїзду за кордон коштує на чорному ринку від $3 тис. до $5 тис. з особи. Тож може йтися про загальну суму в “десятки мільйонів доларів”.

Журналісти вирішили не публікувати прізвища ухилянтів, а розповіли про громадські та благодійні організації, які “свідомо чи несвідомо сприяли їм”, подаючи запити на виїзд до Львівської ОВА.

Усього журналісти встановили 372 такі організації. У розслідуванні розповідається про 30 організацій, від яких з-за кордону не повернулися найбільше чоловіків.

Ми встановили, що запити на виїзд втікачів до ЛОВА подавали 372 різноманітні ГО-шки та благодійні організації. У розслідуванні, розповідаємо тільки про ті, від яких не повернулися найбільше чоловіків: https://t.co/CkXoC08uxo pic.twitter.com/YWdMl14f0Y — NGL.media (@nashigroshilviv) September 14, 2023

“Рекордсменами” стали дві організації, які функціонують за однією адресою в місті Миколаїв (Львівська область): це осередок всеукраїнського товариства Просвіта і ГО Театр Хліб. Від цих організацій змогли втекти за кордон майже 200 чоловіків, йдеться в розслідуванні.

Запити до Львівської ОВА від імені осередку Просвіти писала його голова Наталія Муха, яка також керує місцевим народним театром Хліб. А від ГО – її керівник Роман Збудовський, учасник зазначеного народного театру.

Журналісти звертають увагу, що частина ухилянтів могли втекти з країни самовільно, без відома керівництва цих організацій.

У списку також є: Комісія з боротьби з корупцією в місті Самбір та Відродження нашої України. За оцінкою ЗМІ, від них виїхали і не повернулися понад 100 чоловіків. Журналісти стверджують, що керівник другої організації дозволив використати її “в обмін на те, щоб його самого вивезли за кордон”.

Наразі діяльність обох організацій вивчається в кримінальному розслідуванні.

Ще один фігурант розслідування – Благодійний фонд Степана Бандери, від якого виїхали майже 40 чоловіків.

Потрапила до “рейтингу” і група пов’язаних волонтерських організацій: Чистий Київ, Байрактар, Наші добрі справи, Українська гільдія активістів, Небайдужі громадяни, Український джавелін, Громадська екологічна ініціатива, Українські котики. За підрахунками ЗМІ, від них виїхали і не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.

У списку організацій, від яких виїхали за кордон найбільше чоловіків, є фонди Легіон Січових Стрільців та Промінь нашої надії. За словами журналістів, їхні телефони вимкнені або недійсні, жодної інформації про їх діяльність немає. Офіційно фонди зареєстровані у Львові, проте їхні засновники зареєстровані на одній вулиці у Трускавці. Від цих організацій не повернулися майже 150 осіб.

У фонді Рідна ненька, від якого, за оцінкою ЗМІ, виїхали 23 чоловіки, відповіли, що “таких прізвищ взагалі не подавали в списках на внесення до системи Шлях”. Коли ж колишньому керівникові фонду показали копії звернень до ОВА з його ім’ям, він заявив, що “то не наші підписи і не наші печатки”.

Журналісти також виявили 39 чоловіків, які виїхали від фонду Здійснити мрію. В організації стверджують, що надсилали листи до Львівської ОВА лише на десятьох із них, проте доступ до печатки фонду тривалий час мали кілька людей. Керівниця організації вже написала заяву в поліцію.

Керівники інших кількох фондів (Світ любові та Спорт нації) перестали відповідати на дзвінки журналістів, коли дізналися про суть запитання.

Раніше в тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради повідомляли, що станом на кінець квітня через Шлях виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку.

Після скандалів довкола зловживань системою Шлях в уряді вирішили запровадити зміни до законодавства. Йдеться, зокрема, про обов’язковий електронний цифровий підпис. Також пропонується, щоб вносити водіїв до системи могли лише організації з досвідом.

Крім того, планується інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Міністерства оборони щодо військовозобов’язаних. Це допоможе прикордонникам точно знати, чи видавалися певній особі документи для виїзду, та унеможливить використання підроблених документів.

Джерело: NGL.media

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