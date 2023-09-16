У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільником США Джо Байденом у Вашингтоні в четвер, 21 вересня.

Про це під час брифінгу повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що США готують новий пакет військової допомогти для України, про який оголосять вже наступного тижня.

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За словами Саллівана, промова Байдена на Генасамблеї ООН буде значною мірою присвячена Україні.

Раніше NBC News повідомляв, що наступного тижня Зеленський планує відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку, а також зустрітися з президентом Джо Байденом.

Однак канал не уточнював, де саме має відбутися зустріч Байдена і Зеленського – у Нью-Йорку чи в Білому домі.