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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні

Зеленський та Байден
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільником США Джо Байденом у Вашингтоні в четвер, 21 вересня.

Про це під час брифінгу повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що США готують новий пакет військової допомогти для України, про який оголосять вже наступного тижня.

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За словами Саллівана, промова Байдена на Генасамблеї ООН буде значною мірою присвячена Україні.

Раніше NBC News повідомляв, що наступного тижня Зеленський планує відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку, а також зустрітися з президентом Джо Байденом.

Однак канал не уточнював, де саме має відбутися зустріч Байдена і Зеленського – у Нью-Йорку чи в Білому домі.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, США
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні
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У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні
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