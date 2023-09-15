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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Уряд затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці

Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Фото: Pixabay

Український уряд затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та операційний план заходів для її реалізації на 2023-2025 роки.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Уряд затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці

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Раніше у Міністерстві освіти та науки України зазначили, що запроваджують різноманітні кроки для досягнення гендерної рівності. Серед них – збирання та аналіз статистичних даних, розподілених за статтю.

В Україні планують забезпечувати антидискримінаційні стандарти та експертизи освітнього контенту, підтримувати модельні освітні програми з гендерно чутливим компонентом, створювати у закладах освіти безпечніше середовище для дівчат і жінок.

У серпня міністерка економіки Юлія Свириденко з посиланням на дані Держстату повідомила, що за останні сім років розрив між зарплатами чоловіків і жінок в Україні скоротився на 7,4%.

За інформацією Держстату, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Цей показник суттєво скоротився за останні сім років – ще у 2015-му він становив близько 26%.

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Верховна Рада, Гендерна рівність, Жінка і чоловік, Кабінет міністрів
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Наталя Луценко
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Уряд затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці
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