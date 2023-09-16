ЗСУ витіснили росіян до східної акваторії Чорного моря – естонська розвідка

Розвідка Сил оборони Естонії відзначила успішні дії українських сил у тимчасово окупованому Криму, а також просування на інших ділянках фронту.

Про це повідомляє видання ERR.

У зведенні розвідки в п’ятницю, 15 вересня, згадується остання комбінована атака України на Севастополь, внаслідок якої були зруйновані великий десантний корабель проєкту 775 Мінськ і дизель-електричний підводний човен класу Варшав’янка.

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Естонська розвідка вказує, що удар не лише досяг військової цілі, а й дещо відвернув увагу російських ЗМІ від участі президента РФ Володимира Путіна у Далекосхідному економічному форумі та його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

– Прикметно, що асиметричними діями Україна зуміла позбавити Росію панування на морі практично вздовж усього західного узбережжя Криму й витіснити росіян у східну акваторію Чорного моря, – зазначають у розвідці.

Сили оборони Естонії припускають, що після останньої атаки росіяни, ймовірно, перебазують кораблі з Севастополя до Новоросійська, що ще більше знизить роль міста в окупованому Криму в забезпеченні морських операцій.

Що ж стосується ситуації на фронті, то, вказується у зведенні, Україна продовжує систематично зачищати укріплені позиції росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області поруч із нещодавно звільненим селищем Роботине. Водночас, там скептично оцінюють можливість прориву ЗСУ вбік Токмака й перерізання сухопутного коридору росіян до Криму.

На інших ділянках фронту ситуація майже не зазнала змін: ЗСУ продовжують бойові дії в районі Бахмута, а збройні сили РФ атакували на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна і били у напрямку Лиману.

Пошкодження російських суден у тимчасово окупованому Криму

В ніч на 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, після чого загорівся Севастопольський морський завод.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що вибухами були пошкоджені підводний човен Ростов-на-дону (проєкт 636) і знищено великий десантний корабель Минск (проєкт 775), які перебували в сухому доці судноремонтного заводу ім. С.Орджонікідзе.

Крім того, 14 вересня біля Севастопольської бухти експериментальний надводний дрон СБУ SeaBaby (Морський малюк) уразив російський ракетний корабель Самум. Дрон влучив у задню праву частину ворожого судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

Також Сили оборони знищили російську систему ППО Тріумф біля Євпаторії.

Фото: Міноборони Росії

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