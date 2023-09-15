ЗСУ за добу спалили 13 ворожих танків та чотири засоби ППО – Генштаб
Сили оборони протягом доби знищили понад сотню одиниць ворожого озброєння та ліквідували 470 російських окупантів.
Втрати РФ на 15 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 271 440 (+470),
- танків ‒ 4 612 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 8 814 (+4),
- артилерійських систем – 5 972 (+28),
- реактивних систем залпового вогню – 774 (+5),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 521 (+4),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 714 (+17),
- крилатих ракет ‒ 1 455,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34),
- спеціальної техніки ‒ 889.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко