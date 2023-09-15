ЗСУ за добу спалили 13 ворожих танків та чотири засоби ППО – Генштаб

Сили оборони протягом доби знищили понад сотню одиниць ворожого озброєння та ліквідували 470 російських окупантів.

Втрати РФ на 15 вересня 2023

особового складу ‒ близько 271 440 (+470),

танків ‒ 4 612 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 8 814 (+4),

артилерійських систем – 5 972 (+28),

реактивних систем залпового вогню – 774 (+5),

засобів протиповітряної оборони ‒ 521 (+4),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 714 (+17),

крилатих ракет ‒ 1 455,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34),

спеціальної техніки ‒ 889.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.