Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Терміново
Атака дронами: після вибухів на Вінниччині в Хмельницькій області працює ППО
Вихідна допомога під час звільнення: кому і коли нараховується
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Оприлюднено супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на субмарину і корабель РФ у Севастополі
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу спалили 13 ворожих танків та чотири засоби ППО – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони протягом доби знищили понад сотню одиниць ворожого озброєння та ліквідували 470 російських окупантів.

Втрати РФ на 15 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 271 440 (+470),
  • танків ‒ 4 612 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 814 (+4),
  • артилерійських систем – 5 972 (+28),
  • реактивних систем залпового вогню – 774 (+5),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 521 (+4),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 714 (+17),
  • крилатих ракет ‒ 1 455,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34),
  • спеціальної техніки ‒ 889.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта бойових дій на 15.09.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині
Бої на фронті
Чого, чорт забирай, ми чекаємо? Джонсон розкритикував Захід через недостатню допомогу для України
Борис Джонсон
Бої за Андріївку та знищення патрульних катерів РФ в Чорному морі: 569-й день війни
ЗСУ за добу спалили 13 ворожих танків та чотири засоби ППО – Генштаб
З селищ Херсонщини, які постійно обстрілюють, в обов’язковому порядку евакуюють родини з дітьми
ЗСУ за добу спалили 13 ворожих танків та чотири засоби ППО – Генштаб

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни
ЗСУ за добу спалили 13 ворожих танків та чотири засоби ППО – Генштаб
Живуть у курятниках і сплять на ящиках з-під набоїв: як виживають люди на звільненій Харківщині
Обстріл Харківської області 6 вересня 2023
Відбудова та інвестиції: на YES-2023 обговорили розвиток економіки України в майбутньому
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
ЗСУ за добу спалили 13 ворожих танків та чотири засоби ППО – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь