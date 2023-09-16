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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Атаки на Севастополь: експерт розповів, скільки ворожих кораблів можуть бути уражені

російський корабель
Фото: Depositphotos

Внаслідок атаки на Севастопольський морський завод, де окупанти ремонтують свої кораблі, могли бути уражені вісім ворожих суден.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Удари по російських кораблях поблизу Севастополя — це встановлення українського панування у водах у північно-західній частині окупованого Криму, а також зменшення ударного потенціалу ворога.

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За словами Мусієнка, нещодавня атака по Севастопольському судноремонтному заводу однозначно ввійде в історію цієї війни, адже ударами вдалося знищити новий підводний човен ЧФ РФ.

— А я ще можу сказати, що за даними, які поки що є непідтвердженими, могли зазнати пошкоджень вісім кораблів і підводних човнів. Зараз ця інформація вивчається. Про два відомо точно — це те, що встановлено. Решта зараз вивчається. Плюс зазнав пошкоджень сам ремонтний завод, — зазначив експерт.

Зараз для України дуже важливо мінімізувати можливості Росії запускати ракети Калібр із Чорного моря, та й взагалі діяти в акваторії моря.

— А далі, звичайно, буде робота і щодо зменшення об’ємів їхніх складів із боєприпасами, і їхніх можливостей ефективно оборонятися на південному напрямку. І це дійсно має допомогти нашим підрозділам на передовій, — наголосив Олександр Мусієнко.

В ніч на 13 вересня у Криму після вибухів загорівся Севастопольський морський завод. Згодом з’явилося відео наслідків влучання по російському кораблю в Севастополі. Своєю чергою розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.

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Кораблі, Крим, Чорноморський флот РФ
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