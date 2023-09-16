Атаки на Севастополь: експерт розповів, скільки ворожих кораблів можуть бути уражені

Внаслідок атаки на Севастопольський морський завод, де окупанти ремонтують свої кораблі, могли бути уражені вісім ворожих суден.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Удари по російських кораблях поблизу Севастополя — це встановлення українського панування у водах у північно-західній частині окупованого Криму, а також зменшення ударного потенціалу ворога.

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За словами Мусієнка, нещодавня атака по Севастопольському судноремонтному заводу однозначно ввійде в історію цієї війни, адже ударами вдалося знищити новий підводний човен ЧФ РФ.

— А я ще можу сказати, що за даними, які поки що є непідтвердженими, могли зазнати пошкоджень вісім кораблів і підводних човнів. Зараз ця інформація вивчається. Про два відомо точно — це те, що встановлено. Решта зараз вивчається. Плюс зазнав пошкоджень сам ремонтний завод, — зазначив експерт.

Зараз для України дуже важливо мінімізувати можливості Росії запускати ракети Калібр із Чорного моря, та й взагалі діяти в акваторії моря.

— А далі, звичайно, буде робота і щодо зменшення об’ємів їхніх складів із боєприпасами, і їхніх можливостей ефективно оборонятися на південному напрямку. І це дійсно має допомогти нашим підрозділам на передовій, — наголосив Олександр Мусієнко.

В ніч на 13 вересня у Криму після вибухів загорівся Севастопольський морський завод. Згодом з’явилося відео наслідків влучання по російському кораблю в Севастополі. Своєю чергою розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.

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