Були занадто самповпенені: в ГУР назвали втрати елітних бійців РФ у Гостомелі

Під час боїв у Гостомелі Росія втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ.

Про це розповів командир підрозділу спецпризначення ГУР МО України під час зустрічі української влади з представниками дипломатичного корпусу іноземних держав щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського.

Захід був присвячений реалізації шостого пункту Формули – Виведення російських військ і припинення бойових дій та ініційований керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

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До обговорення під головуванням Андрія Єрмака, яке відбулося на території аеропорту Антонов у Гостомелі, долучилися представники понад 70 іноземних держав.

Єрмак розповів про символічне для України значення місця, де проходив захід.

– 24 лютого минулого року тут почалася битва за столицю України. Тут було розтрощено міф про непереможність російської армії. Тут розвіялися кремлівські амбіції “взяти Київ за три дні”. І тут за п’ять тижнів окупації “русскій мір” показав свою справжню суть: грабіж, катування, масові вбивства, – сказав очільник Офісу глави держави.

В рамках зустрічі з промовою виступив Герой України, командир підрозділу спецпризначення Головного управління розвідки (ГУР), офіцер-розвідник, який брав участь у битві за Київ, ім’я якого не називається.

Він нагадав для дипломатів деталі бойових дій у Гостомелі, де росіяни мали намір висадити десант і захопити аеродром Антонов.

За планом Москви, летовище під Києвом мало послужити ключовим хабом для швидкого перекидання транспортною авіацією техніки та живої сили для подальшої окупації столиці України.

– Схоже, росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час “приштинського кидка” в Косово від 12 червня 1999 року. Вони думали, що в Гостомелі повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час подій у Казахстані на початку січня 2022 року. Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями, ― зазначив Герой України.

Розвідник пояснив, що дії спецпризначенців ГУР МО України та інших підрозділів Сил безпеки й оборони держави у Гостомелі були спрямовані на те, аби знищити якомога більше сил і засобів ворога та не допустити захоплення аеродрому.

Внаслідок запеклих боїв злітно-посадкові смуги на летовищі стали непридатними для прийому російських транспортних бортів з військами та технікою. Ворог зазнав значних втрат.

– У боях за аеродром Антонов держава-агресор втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу, ― повідомив представник ГУР МО України.

Офіцер Воєнної розвідки України закликав послів 70 держав підтримати Формулу миру Президента Зеленського та дотиснути Росію.

– Наше спільне завдання дотиснути ворога, щоб останній ворожий солдат покинув усю територію України, якою вона була станом на 1991 рік. Мирний план Володимира Зеленського чіткий і зрозумілий — ворог має покинути всі захоплені території України, лише після цього має початися масштабний переговорний процес щодо врегулювання всіх без винятку питань, спровокованих російською агресією, ― підсумував Герой України.

Під час обговорення Формули миру Володимира Зеленського керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що відновлення територіальної цілісності України без перетворення війни на заморожений конфлікт визначатиме глобальну безпеку на десятки років уперед.

– Це може слугувати універсальним механізмом припинення міжнародних збройних конфліктів у майбутньому. Відповідні інструменти, реалізовані в контексті війни в Україні, можуть стати універсальними та бути відображеними в резолюціях Генасамблеї ООН, – переконаний Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше у Службі безпеки України розповіли, що у січні та лютому 2022 року державні посадовці підприємства Антонов не дали військовим облаштувати на аеродромі у Гостомелі оборону літака АН-225 Мрія.

Джерела: Офіс президента, ГУР МО

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