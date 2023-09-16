Дронів буде у 140 разів більше, та менше російських кораблів – Федоров

З початку 2023-го виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів, а до кінця року, “якщо порівнювати з попереднім, це буде зростання приблизно в 120-140 разів”.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Reuters, коментуючи нещодавні атаки у тимчасово окупованому Криму.

– Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів. Це точно, – запевнив він.

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За його словами, Україна тестує системи штучного інтелекту, які можуть знаходити цілі за кілька кілометрів і направляти до них безпілотники, навіть якщо зовнішні комунікації порушені засобами РЕБ.

Федоров зауважив, що наразі ці системи проходять тестування, проте деякі дрони, які Україна купує, вже використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей.

У 2024 році уряд України планує виділити на фінансування Армії дронів близько 48 млрд грн, повідомив напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Джерело : Reuters

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