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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Дронів буде у 140 разів більше, та менше російських кораблів – Федоров

Михайло Федоров
Фото: УНІАН

З початку 2023-го виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів, а до кінця року, “якщо порівнювати з попереднім, це буде зростання приблизно в 120-140 разів”.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Reuters, коментуючи нещодавні атаки у тимчасово окупованому Криму.

– Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів. Це точно, – запевнив він.

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За його словами, Україна тестує системи штучного інтелекту, які можуть знаходити цілі за кілька кілометрів і направляти до них безпілотники, навіть якщо зовнішні комунікації порушені засобами РЕБ.

Федоров зауважив, що наразі ці системи проходять тестування, проте деякі дрони, які Україна купує, вже використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей.

У 2024 році уряд України планує виділити на фінансування Армії дронів близько 48 млрд грн, повідомив напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Джерело: Reuters
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Кораблі, Михайло Федоров, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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