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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Друкують мости та запчастини до техніки: США передали Україні промислові 3D-принтери

Друкують мости та запчастини до техніки: США передали Україні промислові 3D-принтери
Фото: Getty Images

Сполучені Штати передали Україні промислові 3D-принтери, які нададуть можливість виготовляти будь-які запасні частини та деталі для техніки, а самі ж українці фахівці вже опанували цю технологію.

Про це в коментарі виданню Голос Америки розповів помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант.

За його словами, ці 3D-принтери здатні друкувати запчастини до техніки на фронті, а самі ж “друкарські станки” – розміром з вантажівку.

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Україна отримала ці технології ще в серпні, а минулого тижня українські спеціалісти остаточно опанували цей інструмент.

– Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви маєте змогу фактично виготовляти деталі, які не могли виготовити у звичайних умовах, — заявив Вільям ЛаПлант.

Окрім запчастин, у матеріалі видання показали сюжет, де 3D-принтер здатен надрукувати міст для пішого переходу лише за три дні, коли ж для того, щоб побудувати подібну конструкцію, довелося б витратити близько півтора тижня. Разом із часом така технологія економить людський ресурс і кошти.

Помічник глави Пентагону каже, що після повномасштабного вторгнення Росії українці почали самостійно друкувати 3D-деталі, хоча це не було в законодавчому полі.

– Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення. Тож ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних, – пояснив чиновник Пентагону.

У листопаді минулого року міністр цифрової трансформації Михайло Федорів розповідав, як приїхав на фронт де мав розмову з генералами, які і закликали його знайти 3D-принтери, щоб друкувати запасні частини.

Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Пентагон, США
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