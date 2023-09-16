Карта бойових дій на 16.09.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Карта бойових дій в Україні на 16.09.2023

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Стрілеча, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Богданівка, Нью-Йорк, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних сил України в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони за результатами ведення штурмових дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Всі атаки ворога в районі Урожайного Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

Втрати РФ у війні на 16.09.2023:

особового складу ‒ близько 271 790 (+350) осіб,

танків ‒ 4 616 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 824 (+10) од,

артилерійських систем – 5 988 (+16) од,

РСЗВ – 774 од,

засобів ППО ‒ 521 од,

літаків – 315 од,

гелікоптерів – 316 од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 738 (+24) од,

крилатих ракет ‒ 1 455 од,

кораблів/катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 525 (+33) од,

спеціальної техніки ‒ 891 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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