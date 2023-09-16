РФ передислокувала три десантних кораблі з Чорного моря в Азовське – речник ВМС
Росіяни розуміють, що удари по їхнім кораблям у тимчасово окупованому Криму не припиняться, тому, ймовірно, передислокували з Чорного моря до Азовського три ВДК.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське, – наголосив він.
Коментуючи наслідки удару по кораблях Чорноморського флоту РФ у Севастополі, Плетенчук наголосив, що великий десантний корабель Мінськ не підлягає відновленню, зокрема й через його поважний вік.
Тому, на його думку, відновлювати його нема сенсу, до того це дуже дорого обійдеться.
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