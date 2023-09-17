Формула миру Зеленського – це формула зброї, інакшого вибору немає – Данілов

Чим швидше Україна отримає достатньо сучасної зброї, тим скоріше Збройні сили повернуть мир, який буде безпечнішим для Європи та світу. Практика дозування в наданні Україні військової допомоги через острахи викликати роздратування Володимира Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації, є хибним рішенням. Західні партнери повинні не допустити розплутування мережі військової допомоги Києву.

Про це у своїй статті “Стратегічна точка перелому” на сторінках видання Українська правда написав секретар РНБО Олексій Данілов.

Він нагадав, що на нещодавній зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, вкотре обговорювалися 10 пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського та механізми її імплементації. В цьому контексті, секретар РНБО зупинився на кількох важливих моментах Формули, від яких буде залежати її повноцінне виконання.

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Зокрема, Олексій Данілов особливо відзначив пункт Формули миру, що передбачає виведення усіх російських військ і збройних формувань з території України та відновлення повного контролю над усіма ділянками державного кордону. Секретар РНБО назвав цей пункт “ключовим елементом усієї української ініціативи, без якого вся конструкція виявляється недієвою”.

– На моє глибоке переконання, у цієї проблеми є лише одне ефективне рішення – деокупація українських земель військовим шляхом. Іншої мови, ніж мова сили і зброї, Росія та її управлінська кліка не розуміють. Тому Формула миру – це формула зброї. Чим швидше Україна отримає достатньо сучасної зброї, тим скоріше ми повернемо мир, який буде безпечнішим для Європи і світу, – вважає Данілов.

Очільник РНБО назвав в основі хибною практику дозування в наданні Україні військової допомоги з міркувань острахів, щоб не викликати роздратування путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації. На його думку, відмова або зволікання з передачею українським Збройним силам сучасного озброєння – це пряме заохочення Кремля до подальшої війни, а не навпаки.

– Чим буде більш переконливою для Росії перевага західної зброї в руках українців на суші, морі, у повітрі, тим ближчими будуть досягнення наших стратегічних цілей, які збігаються з цілями і цінностями демократичного світу, – переконаний Олексій Данілов.

В якості прикладу він назвав реалістичним повну або часткову ліквідацію Чорноморського флоту РФ, що значно прискорило б у Росії процеси пошуку виходу з розв’язаної війни. На думку секретаря РНБО, “це могла би бути гарна демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій”. Данілов переконаний, що “там, де потрібна ургентна хірургія, не варто займатися медикаментозною терапією”.

Точка перелому, компроміс і скептицизм

Водночас, продовжує глава РНБО, є проблема. І це “те, що знають українці, про що постійно попереджали наші польські друзі, друзі з країн Балтії – Естонія, Литва і Латвія – до цього часу не хочуть знати і відмовляються повірити багато політиків на обох половинках земної півкулі, від яких залежить рішення про підтримку України і засудження росії”.

– Незважаючи на те, що триває 570-й день повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України. Коли начебто має бути все зрозуміло, з яким потворним і вкрай небезпечним утворенням світ має справу. Після десятків тисяч жертв, руйнувань, безперервних воєнних злочинів і злочинів проти людяності у декого залишаються ілюзії щодо можливості діалогу. Велика частина дороги позаду і невідомо скільки ще попереду, і саме зараз настає стратегічна точка перелому. Спринт, на який так всі чекали, замінюється стаєрською дистанцією, а тут вже інші правила і вимоги до фізичного стану спортсмена та його підготовки, – зазначив глава РНБО.

Олексій Данілов переконаний, що за час війни багато трапилося того, до чого Україна і весь світ були не готові, але виявили твердість і стійкість, які зараз необхідні в обставинах нової реальності.

На його думку, “в умовах, коли майбутнє викликає острах своєю невизначеністю і непрогнозованістю, можна стомитися і піддатися спокусі скептицизму або компромісу, і саме на цьому ґрунтується путінський розрахунок. Тому не випадково, усвідомлюючи переломність моменту, спостерігаються ознаки певної медійної підготовки суспільної думки в цьому напрямі”.

В цьому контексті секретар РНБО зазначив, що в авторитетних і впливових виданнях з’являються публікації, що просувають декілька магістральних тем:

оптимізм щодо успіху України почав слабшати;

український контрнаступ провалився, боєздатність країни згасає з кожним днем;

Збройні Сили України не матимуть спроможності звільнити території;

здатність України витримати війну обчислюється тижнями і місяцями;

ресурси Росії безмежні і потрібні світовій економіці;

краще швидко припинити конфлікт, навіть якщо це дозволить Росії зберегти захоплені території.

Кремль, у свою чергу, продовжує Данілов, посилає фальшиві сигнали про власне “миролюбство” і готовність до завершення війни, що так само уповільнює ухвалення рішення Заходом про надання Україні нових типів озброєння та військової техніки або збільшення поставок номенклатури, що існує.

Усе це, переконаний секретар РНБО, несе загрозу, про яку написано у виданні Foreign Affairs, – “повільне розплутування ретельно сплетеної мережі іноземної допомоги”.

В цьому контексті, Олексій Данілов переконаний, що для більш успішного та, за можливості, швидкого виконання Формули миру, щоб не відбулося “розплутування мережі допомоги”, наші партнери мають ухвалити кілька наступних рішень:

По-перше, сформувати узгоджену формулу власного бачення української перемоги, що створює політичну відповідальність;

По-друге, з огляду на виборчі політичні цикли і можливу зміну кон’юнктури в Європі та США з точки зору збереження стабільності партнерства, далекоглядним вважається крок щодо закріплення військової допомоги Україні в довгострокових циклах та законодавстві;

По-третє, розробити та реалізувати комплекс заходів з нівелювання так званої “втоми від війни”;

По-четверте, здійснити перепланування спільних заходів у рамках усіх пунктів Формули миру з точки зору фактору часу та послідовності, маючи на увазі їхній можливий довгостроковий характер;

Наостанок, Олексій Данілов ще раз наголосив, що “Путін з його війною – це ракова пухлина. Якщо її не видалити повністю й остаточно, тільки питання часу, коли почнеться рецидив у ще гіршій формі з розповзанням метастаз по всьому тілу”.

– Чи хтось думає, що з раковою пухлиною можна домовитись? І ще. Будь-яке зупинення війни без поразки росії буде розцінене авторитарними режимами як путінська перемога, і це буде сигнал до початку конфліктів та воєн за території різного роду і статусу – спочатку регіонального, а далі глобального масштабу, – підсумував секретар РНБО України.

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