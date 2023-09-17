Гасіння пожеж, розбір завалів, ліквідація наслідків атак: як українські рятівники ризикують власним життям, рятуючи інших

Щорічно 17 вересня в Україні відзначають День рятівника.

Цей день святкують працівники:

аварійно-рятувальних служб,

пожежної охорони,

інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захист життя і здоров’я людей.

З початку повномасштабного вторгнення РФ професія рятівника стала ще більш ризикованою та небезпечною.

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Українські захисники не лише гасять пожежі та евакуйовують людей, а й ліквідують наслідки російських атак, розбирають завали і розміновують території. Часто це доводиться робити під обстрілами, ризикуючи власним життям.

Так, у пресслужбі ДСНС розповіли історію рятувальника Віктора Бутенка, якому разом із сім’єю довелось виїздити з Херсону вже під час окупації.

Чоловік згадує, що це були страшні три доби під обстрілами, але їм це вдалося. Згодом він разом із дружиною, яка також працює в ДСНС, продовжив службу на Одещині.

Після того, як у ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, чоловік, не вагаючись, разом з іншими рятувальниками поїхав допомагати рідному місту. Два тижні вони рятували і евакуювали людей та тварин. Це все відбувалось знову під обстрілами.

Віталій згадує херсонців, яких доводилося вмовляти виїхати зі своїх домівок. Він розумів, чому вони не хочуть залишати домівки, адже сам колись приймав таке важке рішення.

– Будинки до 2-го поверху були в воді, врятували чоловіка, який більше доби чекав на допомогу на дереві, люди втрачали все, – розповідає він.

Наразі Віктор продовжує свою службу в Одесі в складі водолазного відділення.

Щодня тисячі українських героїв, без зброї, попри все приймають рішення допомагати іншим. Завдяки сміливості та професіоналізму рятівники відважно виконують свою роботу, наближаючи нашу перемогу.

Джерело : ДСНС

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