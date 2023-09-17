Раптова зупинка серця. У Маріуполі за загадкових обставин померли 11 окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі за загадкових обставин померли 11 російських військових. Попередньо у всіх нібито сталася раптова зупинка серця.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко посилаючись на повідомлення пропагандистів.

Зазначається, що серед 11 окупантів, які загинули за загадкових обставин, відразу двоє офіцерів. Їхню смерть вже підтвердив російський Генштаб, а також так зване МВС проросійських бойовиків у Донецьку.

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Загиблим було від 23 до 42 років попередня причина смерті – раптова зупинка серця. Водночас розтини нібито показали, що проблеми з серцем були лише в трьох із них.

Окупанти вважають, що всіх 11 росіян могли отруїти. Загарбники підозрюють диверсантів та простих жителів окупованого Маріуполя, які очікують приходу українських сил до міста.

Джерело розповіло пропагандистам про якусь отруту, яка зупиняє серце, однак сліди отрути неможливо виявити.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові вдерлися на територію сільськогосподарського підприємства, напилися та влаштували перестрілку. П’ятеро окупантів загинули.

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