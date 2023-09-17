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РФ розосереджує кораблі й ховає їх ближче до Новоросійська – Братчук

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Після успішних атак України РФ почала розосереджувати та ховати свої ще неушкоджені кораблі якомога далі від окупованого Криму.

Про це повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук 24 каналу.

За його словами, ситуація у Чорному морі для окупантів стає дедалі тривожною. Пошкодження, завдані її кораблям, настільки критичні, що на відновлення суден підуть роки.

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Зокрема, нещодавні влучання по великих десантних кораблях завдали РФ чималих втрат, адже саме цей транспорт окупанти використовують для перевезення бойових комплектів, озброєння і техніки.

– Влучання – це дуже добре. Але подивіться про що говорить цей нюанс. Є влучання у найбільш захищені військово-морські фортеці Чорноморського флоту, а саме в акваторії Чорного моря, тобто у Севастополі, – зазначив речник.

Братчук наголосив, що наразі фактично весь ЧФ Російської Федерації перебуває під вогневим контролем ЗСУ, що й змусило ворога розосереджувати свої кораблі, максимально виводячи їх у море та ховаючи ближче до Новоросійська.

За даними ВМС, щонайменше три великі десантні кораблі росіяни завели в Азовське море, тобто судна покинули свої звичні пункти базування.

– Можливо побоюються якогось чергового “малюка”, адже з “малюками” не жартують, – додав Братчук.

Раніше стало відомо, що вранці 14 вересня Сили оборони України завдали удару по двох російських патрульних кораблях типу Василь Биков.

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Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Крим, Росія, Чорноморський флот РФ
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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