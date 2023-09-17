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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Синоптикиня розповіла, коли очікувати осінньої погоди

Погода у вересні
Фото: Pixabay

Наразі метеорологічна осінь в Україні ще не настала. Різкого та сильного похолодання поки не очікується.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха 24 каналу.

– Метеорологічна осінь у нас ще не настала, бо це коли середньодобова температура нижча за +15 градусів. Тобто зараз в Україні по суті ще триває метеорологічне літо, – сказала вона.

Зараз спостерігається м’який перехід від літа до осені. Вдень погода літня, уночі – більш осіння.

Зараз дивляться

За словами синоптикині, дуже високих температур, зокрема, спеки до +30 градусів і вище у найближчій перспективі вже не буде. Прогнозують максимум +27…+28.

– Якихось різких затоків теплого повітря з Півдня поки не прогнозуємо. А якщо їх не буде, то вже, мабуть, і +30 також не буде, – додала Птуха.

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Джерело: 24 канал
Погода, Погода в Україні
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