В Світлодарську знищено два російських ЗРК Бук: військові показали, як це було
Українські Сили безпеки і оборони сьогодні, 16 вересня, успішно знищили два зенітно-ракетних комплекси окупантів Бук-М3.
Про це свідчить відео, оприлюднене у Telegram-каналі СтратКому ЗСУ, де видно знищення техніки ворога.
Зазначається, що ворожі ЗРК були розміщені у тимчасово окупованому Світлодарську, що в Донецькій області.
Обидві одиниці техніки ворога мали б захищати розташовані неподалік частини штабу російської бригади та дивізії ВДВ, зазначається у повідомленні Страткому.
Докладніше про те, де зараз в Україні оголошена тривога, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-й день.
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