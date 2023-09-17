В Світлодарську знищено два російських ЗРК Бук: військові показали, як це було

Українські Сили безпеки і оборони сьогодні, 16 вересня, успішно знищили два зенітно-ракетних комплекси окупантів Бук-М3.

Про це свідчить відео, оприлюднене у Telegram-каналі СтратКому ЗСУ, де видно знищення техніки ворога.

Зазначається, що ворожі ЗРК були розміщені у тимчасово окупованому Світлодарську, що в Донецькій області.

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Обидві одиниці техніки ворога мали б захищати розташовані неподалік частини штабу російської бригади та дивізії ВДВ, зазначається у повідомленні Страткому.

Докладніше про те, де зараз в Україні оголошена тривога, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-й день.

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