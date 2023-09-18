Цього тижня Шуфрича звільнять із посади голови комітету Ради з питань свободи слова – нардеп

Цього тижня Верховна Рада має намір звільнити народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

– Чекаємо постанову на сайті (хоча там вже є декілька з минулої сесії), – зазначив він.

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Плани звільнити Шуфрича підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко.

Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді. За даними джерел, народний депутат України тісно працював із фсбівцем і екснардепом Володимиром Сівковичем, який з Москви координував роботу російської агентури в Україні.

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