Погода в Україні 19 вересня: сухо й тепло, але не в усіх регіонах
19 вересня погоду в більшості областей України зумовлюватиме антициклон.
У зв’язку з цим опадів у вівторок не передбачається.
Дощі, ймовірно, у поєднанні з грозами та поривчастим вітром, можливі в західних областях України.
Температура повітря 19 вересня становитиме +23-26°. На Заході дощ може знизити градуси до +19-23°.
У Києві у вівторок має бути сухо й тепло до +23-25°.
До слова, 20 вересня в столиці може накрапати дощ та дещо знизитися температура повітря, проте загальна синоптична картина залишиться комфортною.
Варто зауважити, що 19 вересня, за деякими джерелами, очікується суттєва активізація магнітного поля Землі.
– Часто прогнози щодо магнітних бур різняться, проте хочу попередити, що завтра вони можливі. Тож, якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу, – наголошує народна синоптикиня Наталка Діденко.
А загалом, додає Наталка Діденко, літо в Україні триває, хоч і “бабине”.
Суттєвих змін у погоді до кінця тижня не передбачається.
Джерело: Наталка Діденко
Фото: Наталка Діденко
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко