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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Погода в Україні 19 вересня: сухо й тепло, але не в усіх регіонах

Сонячна погода, сонце, тепло, "бабине" літо

19 вересня погоду в більшості областей України зумовлюватиме антициклон.

У зв’язку з цим опадів у вівторок не передбачається.

Дощі, ймовірно, у поєднанні з грозами та поривчастим вітром, можливі в західних областях України.

Зараз дивляться

Температура повітря 19 вересня становитиме +23-26°. На Заході дощ може знизити градуси до +19-23°.

У Києві у вівторок має бути сухо й тепло до +23-25°.

До слова, 20 вересня в столиці може накрапати дощ та дещо знизитися температура повітря, проте загальна синоптична картина залишиться комфортною.

Варто зауважити, що 19 вересня, за деякими джерелами, очікується суттєва активізація магнітного поля Землі.

– Часто прогнози щодо магнітних бур різняться, проте хочу попередити, що завтра вони можливі. Тож, якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу, – наголошує народна синоптикиня Наталка Діденко.

А загалом, додає Наталка Діденко, літо в Україні триває, хоч і “бабине”.

Суттєвих змін у погоді до кінця тижня не передбачається.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко

Наталка Діденко, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоди
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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