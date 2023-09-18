Погода в Україні 19 вересня: сухо й тепло, але не в усіх регіонах

19 вересня погоду в більшості областей України зумовлюватиме антициклон.

У зв’язку з цим опадів у вівторок не передбачається.

Дощі, ймовірно, у поєднанні з грозами та поривчастим вітром, можливі в західних областях України.

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Температура повітря 19 вересня становитиме +23-26°. На Заході дощ може знизити градуси до +19-23°.

У Києві у вівторок має бути сухо й тепло до +23-25°.

До слова, 20 вересня в столиці може накрапати дощ та дещо знизитися температура повітря, проте загальна синоптична картина залишиться комфортною.

Варто зауважити, що 19 вересня, за деякими джерелами, очікується суттєва активізація магнітного поля Землі.

– Часто прогнози щодо магнітних бур різняться, проте хочу попередити, що завтра вони можливі. Тож, якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу, – наголошує народна синоптикиня Наталка Діденко.

А загалом, додає Наталка Діденко, літо в Україні триває, хоч і “бабине”.

Суттєвих змін у погоді до кінця тижня не передбачається.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко

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