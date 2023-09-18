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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ задіяла безпрецедентну кількість авіації: Ігнат про нічну атаку 18 вересня

РФ задіяла безпрецедентну кількість авіації: Ігнат про нічну атаку 18 вересня

Під час комбінованої повітряної атаки по Україні вночі 18 вересня РФ задіяла безпрецедентну кількість авіації, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Кілька десятків бортів нетипово саме в нічний час перебували в повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну разом тими засобами, про які ми з вами говорили – крилатими ракетами та Шахедами. Активність авіації була високою, – наголосив він.

Саме тому, на його думку, винищувачі F-16, які має отримати Україна, мають не поступатися російським літакам за тактико-технічними характеристиками, щоб відігнати їх подалі від наших кордонів.

Ігнат також пояснив, чому важко збивати Шахеди.

Зараз дивляться

– Від удачі теж багато залежить, оскільки не завжди там є засоби ураження, які противник намагається обійти. До того ж удари противник планує заздалегідь і намагається уразити об’єкти, які ми захищаємо, і прокладає маршрути саме таким чином, – наголосив він.

За його словами, окупанти обирають для дронів різні напрямки та маршрути.

– Атаковано Одеську, Миколаївську область Шахедами. А ракети знищувалися в Дніпропетровській, Полтавській областях та на Хмельниччині, – додав він.

Вночі 18 вересня російські війська випустили по Україні 24 ударних безпілотники типу Shahed-136/131 та 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Протиповітряна оборона знищила всі 17 крилатих ракет та 18 дронів.

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Вибух

Фото: Медіа Центр Україна

авіація РФ, Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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Наталя Луценко
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