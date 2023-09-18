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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У ЗСУ пояснили, чому на Лимано-Куп’янському напрямку зараз немає боєзіткнень

бої на фронті, ЗСУ, війна в Україні
Фото: Факти ICTV

На Лимано-Куп’янському напрямку наразі спостерігається певне затишшя щодо боєзіткнень, оскільки росіяни намагаються сформувати нові підрозділи після великих втрат.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

– Так, вони формують підрозділи, зокрема ми бачимо перекидання на Лимано-Куп’янському напрямку 25 армії. Зараз там відбувається деяке затишшя, в тому плані, що там немає бойових зіткнень, противник більше робить акцент на артилерію, – наголосив він.

За його словами, на цьому напрямку росіяни 464 рази обстріляли українські позиції та 13 разів використали авіацію.

Зараз дивляться

Проте до бойових зіткнень він не переходить після того, як добряче отримав на горіхи від наших Сил оборони на цьому напрямку, зокрема під Новоєгорівкою та іншими населеними пунктами на цьому напрямку, – додав речник.

Водночас, зауважив він, на Бахмутському напрямку ситуація дуже напружена і динамічна, проте залишається контрольованою Силами оборони.

– За минулу добу ворог застосовував усі види озброєння для ударів по українських позиціях – загалом 567 разів, тричі застосовував авіацію. Також відбулося 14 боєзіткнень, – уточнив військовий.

За його даними, тут вдалося ліквідувати 300 окупантів, знищити два танки, гармати Нона-С, Гіацинт-Б та засіб РЕБ – станцію Р-934, яка використовується для прослуховування та перехватів переговорів із рацій різного типу.

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