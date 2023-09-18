Військові склади на Заході не зовсім порожні. Буданов відкидає зниження підтримки України

Глава Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив, що військові склади на Заході не зовсім порожні, щоб говорити про зниження підтримки України.

Про це генерал-лейтенант заявив в інтерв’ю The Economist.

На думку деяких експертів, постачання західних боєприпасів може незабаром закінчитися, що призведе до припинення контрнаступальних операцій Сил оборони України. Але Буданов відкидає такі заяви й запевняє, що має у своєму розпорядженні “хорошу інформацію” про політичні реалії на Заході.

Зараз дивляться

– Поки що абсолютно незрозуміло, як довго Захід зможе підтримувати достатнє постачання нас ресурсами. Склади в західних країнах не зовсім порожні. Що би хто не казав. Ми – як розвідка – це дуже добре знаємо, – каже Кирило Буданов.

Водночас Україна поступово нарощує власне виробництво озброєнь. Зокрема, йдеться про безпілотники та ракети дальнього радіусу дії – зброю, здатну завдавати ударів глибоко за лінією фронту.

За словами генерал-лейтенанта, безпілотники значно полегшують роботу зі звільнення наших територій. Дрони не бояться, їх не шкода, зазначив Буданов.

Фото: Укроборонпром

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