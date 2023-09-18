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Я не бачу, щоб була катастрофа: Данілов про звільнення заступників міністра оборони

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНІАН

Звільнення заступників міністра оборони України не стане великою загрозою для роботи всього відомства. На сьогодні перший заступник глави МО Олександр Павлюк перебуває на робочому місті та відповідає за всі процеси.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

– Перший заступник (міністра оборони, – Ред.), генерал Павлюк на місці. На сьогодні він відповідає за процеси, які є в Міністерстві. Ми не бачимо, що це буде надто велика загроза. Це природна річ, коли є зміна керівництва, змінюються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони без виключення написали заяви про своє звільнення. Сьогодні Кабінет міністрів ці заяви розглянув, – зазначив він.

Секретар РНБО зазначив, що після повернення міністра оборони України Рустема Умєрова з відрядження будуть призначені його заступники.

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– Як далі будуть розгортатися події? Я думаю, що найближчим часом після повернення міністра з закордонного відрядження будуть призначені або перепризначені заступники міністрів. Я не бачу, щоб тут була якась катастрофа, – звернув увагу Данілов.

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Війна в Україні, Міноборони України, Олексій Данілов, Олександр Павлюк, РНБО, Рустем Умєров
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