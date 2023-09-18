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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

За тиждень Армія дронів уразила рекордну кількість російських гармат – Федоров

За тиждень Армія дронів уразила рекордну кількість російських гармат – Федоров
Фото: Getty Images

За тиждень оператори Армії дронів уразили рекордну кількість російських гармат – 56 одиниць.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів, – наголосив Федоров.

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Також серед ураженої техніки — 41 танк та 34 броньовані машини.

– Неймовірні показники. Чекаємо на нові рекорди від наших героїв і дякуємо за службу, – додав міністр.

Нещодавно Федоров повідомляв, що з початку 2023 року виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів.

До кінця року, за оцінками міністра, “це буде зростання приблизно в 120-140 разів”.

Міністр додав, що Україна тестує системи штучного інтелекту, які можуть знаходити цілі за кілька кілометрів і направляти до них безпілотники, навіть якщо зовнішні комунікації порушені засобами РЕБ.

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Війна в Україні, Дрони, Михайло Федоров, Російська агресія
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