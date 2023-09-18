За тиждень Армія дронів уразила рекордну кількість російських гармат – Федоров
За тиждень оператори Армії дронів уразили рекордну кількість російських гармат – 56 одиниць.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
– Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів, – наголосив Федоров.
Також серед ураженої техніки — 41 танк та 34 броньовані машини.
– Неймовірні показники. Чекаємо на нові рекорди від наших героїв і дякуємо за службу, – додав міністр.
Нещодавно Федоров повідомляв, що з початку 2023 року виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів.
До кінця року, за оцінками міністра, “це буде зростання приблизно в 120-140 разів”.
Міністр додав, що Україна тестує системи штучного інтелекту, які можуть знаходити цілі за кілька кілометрів і направляти до них безпілотники, навіть якщо зовнішні комунікації порушені засобами РЕБ.
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