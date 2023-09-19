Ідентифіковано уламки ракети: ОП та слідство про статтю NYT щодо удару по Костянтинівці

6 вересня РФ завдала удару по ринку у Костянтинівці на Донеччині. Хоча на місці трагедії було знайдено уламки російської ракети комплексу С-300, на The New York Times сьогодні з’явилась стаття щодо причетності до атаки українських військових.

Детальніше про матеріал, а також реакція Офісу президента та що вдалося з’ясувати під час розслідування чергового воєнного злочину росіян – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Про що йдеться у сумнівному матеріалі

У матеріалі The New York Times написали про те, що по Костянтинівці нібито вдарили ЗСУ. Там зазначається, що то був “трагічний нещасний випадок”, до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл.

Зараз дивляться

– Протягом свого вторгнення в Україну Росія неодноразово і систематично атакувала цивільне населення, завдаючи ударів по школах, ринках і житлових будинках − це була свідома тактика, щоб вселити страх у населення. У квітні у Костянтинівці вони обстріляли житлові будинки та дошкільний заклад, в результаті чого загинуло 6 людей. Але докази, зібрані і проаналізовані The New York Times, зокрема фрагменти ракет, супутникові знімки, свідчення очевидців і пости у соціальних мережах, переконливо свідчать про те, що катастрофічний удар був результатом влучання ракети української системи ППО, випущеної з установки Бук. Атака, схоже, була трагічною випадковістю (або нещасним випадком, − Ред.), – йдеться у матеріалі.

Автором статті The New York Times є Томас Гіббонс-Нефф, який раніше був неодноразово помічений на просуванні російських наративів. У своїх матеріалах він заявляв, що українські військові нібито використовують касетні боєприпаси у населених пунктах, торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні.

Цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.

Реакція Офісу президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що, безперечно, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці сприяє зростанню конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів.

– Суспільство точно отримає відповідь на запитання, що саме сталося у Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні у межах неспровокованої війни. Зокрема, нагадаю, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці, – написав він у Telegram.

Крім того, Подоляк зазначив, що у будь-якому разі юридичну істину буде встановлено.

– Тим часом не варто забувати: це Росія розпочала вторгнення в Україну й саме Росія відповідальна за принесення війни до нашої країни. І саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде лише оборонні дії, захищає себе та свої території, – додав він.

Що каже розслідування

За даними слідства, яке веде Служба безпеки України, 6 вересня 2023 року по ринку у Костянтинівці на Донеччині російські окупанти вдарили з С-300.

– СБУ розслідує черговий воєнний злочин РФ, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). За даними слідства, ворог ударив по цьому цивільному об’єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії, – повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП.

Зазначається, що слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.

Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин цього воєнного злочину, вказали у спецслужбі.

Нагадаємо, що внаслідок удару РФ по Костянтинівці 6 вересня загинуло 16 людей, ще 37 отримали поранення.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.