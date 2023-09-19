Карта бойових дій на 19.09.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 19.09.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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