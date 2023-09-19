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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 19.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 19.09.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 19 вересня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
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