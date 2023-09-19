Карта бойових дій на 19.09.2023 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Карта бойових дій в Україні на 19.09.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська