Мінус 520 окупантів та 35 артсистем: втрати ворога за минулу добу

За минулу добу Сили оборони України знищили чимало важкої та автомобільної техніки ворога та щонайменше 520 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Найбільше ворог втратив артилерійського озброєння та автомобілів.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 19.09.2023:

особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб,

танків ‒ 4628 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17) од,

артилерійських систем – 6062 (+35) од,

РСЗВ – 778 (+2) од,

засобів ППО ‒ 526 (+1) од,

літаків – 315 од,

гелікоптерів – 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15) од,

крилатих ракет ‒ 1479 (+17) од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30) од,

спеціальної техніки ‒ 903 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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