Мінус 520 окупантів та 35 артсистем: втрати ворога за минулу добу
За минулу добу Сили оборони України знищили чимало важкої та автомобільної техніки ворога та щонайменше 520 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Найбільше ворог втратив артилерійського озброєння та автомобілів.
Втрати РФ у війні на 19.09.2023:
- особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб,
- танків ‒ 4628 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17) од,
- артилерійських систем – 6062 (+35) од,
- РСЗВ – 778 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 526 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 1479 (+17) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30) од,
- спеціальної техніки ‒ 903 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська