Найближчим часом бої у нижній течії Дніпра можуть посилитись – британська розвідка
Останнім часом зіткнення між Україною та РФ у нижній течії Дніпра на Херсонщині посилились, обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим.
Про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії.
– Протягом першої половини вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра в Херсонській області, де наразі проходить лінія фронту. Обидві сторони розпочали рейди з командами на невеликих човнах біля островів та протилежних берегів річки, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що існує реальна можливість того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40 армійського корпусу.
У британській розвідці додають, що кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, але обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відволікти підрозділи противника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові наступають біля Бахмута та відбивають атаки ворога біля Кліщіївки та Андріївки.
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська