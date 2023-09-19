Найближчим часом бої у нижній течії Дніпра можуть посилитись – британська розвідка

Останнім часом зіткнення між Україною та РФ у нижній течії Дніпра на Херсонщині посилились, обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим.

Про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії.

– Протягом першої половини вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра в Херсонській області, де наразі проходить лінія фронту. Обидві сторони розпочали рейди з командами на невеликих човнах біля островів та протилежних берегів річки, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що існує реальна можливість того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40 армійського корпусу.

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У британській розвідці додають, що кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, але обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відволікти підрозділи противника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові наступають біля Бахмута та відбивають атаки ворога біля Кліщіївки та Андріївки.

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