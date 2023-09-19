Очільник Нафтогазу пояснив, як вдалося достроково виконати план із накопичення газу у сховищах

Голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов розповів, що 19 вересня обсяг природного газу в сховищах сягнув рекордних 14,7 млрд кубометрів.

– Група Нафтогаз достроково виконала розпорядження Кабінет Міністрів України з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 року – до 1 листопада накопичити цей об’єм для проходження опалювального сезону. Ми продовжуємо нарощувати видобуток і закачку газу у ПСГ, – повідомив очільник Нафтогазу у Facebook.

За словами Чернишова, група Нафтогаз демонструє найвищі темпи буріння за останні 15 років.

За 2023 рік компанія запустила в роботу 54 нових свердловини, наростивши добовий видобуток по країні до 52,7 млн куб. газу на добу.

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– Група Нафтогаз залишається надійним партнером на ринку газу. Наша візія – результативне та ефективне управління. Наші амбіції – досягати більшого. Наша ціль – захист інтересів держави і гарантія виконання зобовʼязань перед партнерами, – наголосив Чернишов.

Фото: Олексій Чернишов

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