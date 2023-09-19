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Партнери вже виділили Україні понад $76 млрд оборонної допомоги — Остін

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що міжнародні партнери вже виділили Україні понад $76 млрд оборонної допомоги.

Про це глава Пентагону повідомив на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

– Загалом США разом з партнерами України по всьому світу виділили їй більш ніж $76 млрд на пряму безпекову допомогу, – сказав він.

За його словами, ця підтримка демонструє глибоку рішучість близько 50 країн і далі надавати Україні те, що їй потрібно і коли вона цього потребує.

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– Разом ми надаємо Україні безпекову допомогу, необхідну для нинішнього контрнаступу, і допомагаємо їй розбудовувати сили, здатні відбити майбутню агресію. І разом ми продовжуємо демонструвати нашу залізну цілеспрямованість, – додав глава Пентагону.

Раніше міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що його країна передасть Україні 50 гусеничних транспортерів M548, необхідних для перевезення вантажів у районах, де немає доріг.

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Війна в Україні, військова допомога, Ллойд Остін, США, Україна
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